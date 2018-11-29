自由廣場》東奧正名中華民國

用一中各表打破九二共識謊言

◎ 陳俊吉

近期九合一大選，國民黨勝選的十五位縣市首長不約而同喊出承認「九二共識」，並將儘速成立兩岸工作小組與對岸貿易。引發不少批評。

再看本次公投第十三案，以「臺灣」為全名，參加東京奧運，雖然沒有通過，但是共有高達四百七十六萬公民投下贊成票，比率達43.1%，同意正名的人數實屬不少。

筆者在想，也許以「臺灣」兩個字來正名參加奧運，會讓人聯想到台獨，所以我大膽建議民進黨政府，反正這次選舉已經輸這麼多，凡事要大破才能大立，我們何不改用「中華民國」的國號、國旗、國歌，向國際奧委會申請參加二○二○東京奧運，不要再用什麼「中華台北」、五環旗、國旗歌參賽。

中國以及藍營人士口口聲聲說要蔡英文政府承認「九二共識」，那我們就把「九二共識」的大旗好好掛起來承認一下！我們用中華民國名義申請參加奧會，國民黨如果反對，就代表國民黨不承認中華民國。國際奧委會如果有人反對，也一定是中華人民共和國；中華人民共和國反對並打壓中華民國，就是違反「九二共識，一中各表」！這樣子，就能戳破中國共產黨、中國國民黨的萬年謊言。

中共政權不能要求我們跟他做生意就必須承認「九二共識」，我們要參加國際活動爭取我們自己的權益時，中共就不承認「九二共識」，如果中共什麼都要包贏，請問這是哪門子的「九二共識」？中共如果打壓，屆時蔡政府可以大肆宣傳，讓國際社會知道，讓國內民眾清楚了解，「九二共識」不過是中共手裡的禁臠、統戰的工具，哪裡有對等互惠？充其量只是開啟併吞臺灣的一個藉口罷了！所以以後請中共及國民黨人不要再說什麼狗屁的「九二共識」了！

（作者任職金融業，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/