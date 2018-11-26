自由廣場》2020未選先輸100萬票

◎ 黃惟冰

選舉結果出爐，外界多將焦點集中於藍綠縣市長的席次消長。在全國廿二個縣市中，國民黨一共拿下十五個地方政權，包括新北、台中與高雄等三個人口最多的直轄市，而民進黨僅剩六席。更有外國媒體斷言，民進黨此次大敗將斷送蔡英文二○二○年的總統連任之路。

然而，第一，縣市長選舉的議題焦點與總統大選相當不同，兩者選票難以直接進行換算。第二，單一縣市長選舉極易受地方派系與人情壓力左右，但總統大選則較無此情形。第三，本次縣市長選舉雖然被不少人視為蔡英文的「期中考」，但核心關鍵仍在於個別縣市長的執政成績與人緣好壞。換言之，與其用縣市長的席次來論斷二○二○年總統大選，東奧正名公投的結果更有參考價值。雖然，民進黨一樣沒有樂觀的理由。

在十個全國性公投中，東奧正名因為事涉以台灣為名，代替「中華台北」來進行國際參與，可以說是直接挑動統獨敏感神經。此外，投票結果以純粹的二分法呈現，具體展現當下台灣社會，對於國家定位的主張。以上兩點特質，在在都足以作為預判二○二○年總統大選，藍綠板塊對決的參考標的。

東奧正名公投，同意票為476萬張，不同意票則有577萬張，雙方差距約100萬票。就此而論，雖然距離投票還有一年多，但未選先輸100萬票，將成為傾向台獨的民進黨，在二○二○年總統大選相對不利的困境。

不過，困境中並非全無轉機。相較於以性別平等為核心訴求的第13、第14公投案，各只獲得約338萬與350萬同意票，以及主張「以核養綠」的第16公投案，僅獲得401萬不同意票，東奧正名的476萬同意票，顯示出在許多「進步價值」中，對台灣國家定位的堅持，仍然具有最為穩固的社會支持基礎。事實上，在上述四案中，東奧公投的100萬票差距，也已是最「微小」的勝負之分。

當然，這樣的思維不代表民進黨需要在性別平等、非核家園，以及國家定位等價值中做出取捨。因為，各項主張並非零和關係，只是需要依序而行。關鍵之處在於，如今元氣大傷的民進黨，必須從過去最為擅長的戰場重新出發，以承接東奧公投的476萬同意票，作為二○二○年總統大選佈局的起手式。如此，才有機會在最短的時間內，由谷底翻身，迎頭趕上。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）