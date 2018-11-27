社論》避免進步的迷思

選舉落幕，台灣人民發出什麼訊息？各方析論紛紛出籠。政治上，朝野兩黨得失差距明顯，綠藍版圖變化及後續效應廣受矚目。公民投票結果，除了凸顯「反核食又要用核能的中華台北」，同性婚姻議題也出現多數人意見。同時，國際媒體的解讀，大都聚焦於「親中國的反對黨獲勝」和「同性婚姻合法化遭遇挫折」。

同婚議題受到關注，以其既是法律上的權利，也有社會、倫理、教育、經濟等屬性，影響極為深遠；在台灣備受重視，國際間也常有爭議。大法官會議去年五月做出第七四八號解釋，宣告民法限制同性婚姻牴觸憲法平等權，未保障同婚而違憲，要求兩年內修法保障同婚；台灣因此一宣告，在同婚合法化之路成為「亞洲第一」。不過，社會上對這一議題的落實，顯然普遍存在極大爭議，具體表現於因門檻降低而激增的公投案。從而，這次投票的十件公投案中，同婚議題佔了一半：支持同婚者的「婚姻平權」及「性平教育」兩案，反同有「婚姻定義（一男一女）」、「適齡性平教育」、「另立同婚專法」三案。

公投結果，反同三案都以相當大的差距通過，而挺同兩案也以懸殊票數遭否決。對這一公投展現的絕大多數民意，反同人士認為是「重視家庭倫理、傳統婚姻制度及下一代教育的勝利」，挺同陣營不免感到挫折；國際媒體一般從挺同角度觀察，認為對台灣的自由主義、「亞洲同婚權益開路先鋒」聲譽是一大打擊。

不僅台灣，同婚在國際社會也是極具爭議的議題，不妨以數字來說明。統計顯示，世界上約兩百個國家中至今有二十五國承認同婚。相形之下，其他絕大多數國家從部分合法到全面禁止；有十個、主要是伊斯蘭國家，甚至以死刑嚴懲。以思想最進步的歐洲聯盟為例，二十八個會員國有十五國同婚合法化；奧地利、瑞士等國僅接受同性伴侶登記，但同婚尚未合法化。在美國，加州一九九九年最早接受同性伴侶關係，其餘各州情況不一；其全國同婚合法化，要到二○一五年聯邦最高法院裁定後才一體實施。

先進國家的同婚合法化經驗，也足可參考。英國從接受同性伴侶關係到同婚合法化，經歷約十年時間（二○○五到二○一四）；而構成聯合王國之一的北愛爾蘭，至今並未承認同婚。法國從接受同性伴侶登記到合法化，歷時十四年（一九九九到二○一三）。同樣程序，德國二○○一年歷經十六年，直到去年正式合法化。正因如此，聯合國二○一一年通過承認同性權利決議案，並對歧視或侵犯同性戀者定期提出報告，但同性婚姻並非列入人權宣言及公民政治「兩公約」的普世保障人權。

在台灣，社會通常把同性伴侶視為當事兩人之間的事，大都採默許、包容的態度，也具體展現於實務上，在工作、教育及軍隊禁止歧視同性戀者，准許做變性手術，絕大多數縣市已接受同性伴侶於戶籍系統註記。第七四八號釋憲理由強調，性傾向屬於難以改變的個人特徵，並非疾病，不應遭社會孤立隔絕，不受差別待遇，與公眾的寬容態度大體一致。另一方面，同婚合法化既牽涉繼承、收養、扶養、教育等改變及修立法律，連家庭成員稱謂都隨之變動，即有持異議的大法官質疑，難以苟同「二父或二母」與「父母雙全」全無差別之說；一般公眾從常識常理出發，也不免擔憂家庭倫理、社會秩序及下一代教育禁不起同婚衝擊。

如今公投既定，公意已決，大多數人在強調婚姻植基於一男一女的前提，也同意另立專法保障同婚權益，但不贊同在國中小階段實施性平教育。這一透過公投所表達的多數民意，從當今國際現實環境來看，反映台灣社會在保守之中，其實也相當開明而包容。

主張同婚者不免失望，但有約三百萬公民在公投表達支持，並非完全是挫折。同性婚姻是進步議題，牽涉甚多，「呷緊弄破碗」的俗語可為借鏡；只有更多社會溝通，耐心說服，循序漸進，才能讓社會繼默許、包容之後，安心坦然接受。對主政者而言，處理公投之後的同婚相關工作，只有體察民意，避免再陷入進步迷思，減少負面衝擊，台灣同婚平權之路的「亞洲第一」，才會更踏實。

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