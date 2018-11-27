自由廣場》所以，韓國瑜連中華民國也不要了？

◎ 黃正誠

選舉時說拚經濟，當選後第一個政策竟是接受「九二共識」！「九二共識」是經濟口號嗎？當然不是，這是中華人民共和國「一個中國」嚴肅的國家定位的宣言—而且中華人民共和國官方多次強調只有「一個中國」，沒有「一中各表」的空間，也就是沒有中華民國的空間，也沒有中華民國（台灣）的空間。那麼韓國瑜等國民黨籍縣市長的「九二共識」又是什麼內容？有「中華民國」的空間嗎 ？他們應該先說清楚。

經濟的問題，牽涉到產品市場與價格競爭，不是一句「九二共識」就能解決。如果先放棄國家定位，來期求市場，恐怕如「魚」見「餌」，縱使吃得到也吞不了，因為奪命釣鉤正卡在喉嚨！

未拚經濟先拚政治，當選第二天就變臉，政治人物是如此的秒變嗎？

難道韓國瑜已成了「韓變」！

（作者為外銷業者，台北市民）

始終拿不出歷史文件的九二共識

◎ 徐立德

九合一選舉結果揭曉，執政的民進黨雖然輸了，但中共如果因此片面政治解讀台灣人民對兩岸關係的期待，恐將誤判台海情勢。陸委會就呼籲中共當局務實面對兩岸現實，任何對台灣地方政府及民眾的統戰操作與分化，均無助於兩岸良性互動。

九合一選舉剛結束，新當選的高雄市長韓國瑜及台中市長盧秀燕就表態承認九二共識，他們不是說要拚經濟嗎？怎麼急著先向中共做政治交心了？台灣內部如果不能團結，很容易會被中共統戰操作與分化。

有些政客與中共隔海唱和，中共說九二共識，他們就跟著搖旗吶喊有九二共識，但所謂的「共識」不是少數人說了算，必須台灣大多數民眾認同，「九二共識」的歷史文件拿得出來嗎？國民黨喊了那麼多年的「九二共識」，卻始終拿不出來。

美國《華盛頓郵報》集團旗下的《外交政策》在今年九月廿六日刊登一篇專文分析，台海如果爆發戰爭，台灣足以抵擋中國軍隊的入侵，文章指台灣人民都應對防衛台灣更樂觀些。

美國的專家學者都看好台灣能贏中國，我們台灣人自己怎能唱衰台灣？很簡單地先問自己一個問題「願不願意為了守護這片土地而戰？」如果大家都願意，就不會中了對岸對台的統戰陰謀了！

（作者為台北市內湖區民，退休人士）

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