社論》人民嚴厲檢驗蔡政府的期中考

從選舉結果來看，蔡政府兩年來得罪了不少人，這次形成反民進黨氛圍及力量，且集體透過選票表達憤懣。圖為蔡英文昨宣布辭去黨主席職務，為「九合一」敗選負責。（記者羅沛德攝）

「九合一」選舉及公民投票結果揭曉。完全執政的民進黨大敗，蔡英文辭去黨主席職務，中國國民黨大有斬獲；最值得警惕的，中國經由網際網路介入，驗證了這是它可跨海直接打入台灣社會的利器。

民進黨挫敗，從昨天投票程序的處理，即可以小看大。這次投票，除了「九合一」選舉地方公職人員，還有十件公投案。門檻降低後公投案「大爆發」，加上每案敘述文字冗長難懂，可以想見，投票必費時而狀況多。中選會未能預做妥善規劃處理，以致選民大排長龍，不僅長時間等待，還鬧出「邊投票邊開票」、「邊等投票邊看電視」的場面。這一投票所前的離譜場面，凸顯了政府機關與民眾脫節，用常識常理即可預見的狀況，卻任其發生，以致還未投票，就得罪了人民頭家。

「公投堵車」的狀況不只在一個投票所出現。見微知著，顯示民進黨失去多數民眾支持，不只在一個縣市的個別現象，而是整體執政出了問題。

公平地說，民進黨敗選，有期中選舉不利執政黨的通例。兩年來，蔡英文政府也在經濟、社會、國防施政，都有作為；但改革相關步驟及配套不周，競選承諾實踐不力，用人明顯偏頗失當，與公眾期盼頗有落差。這一狀況，既導致被改革者怨聲載道，不滿者的憤怒情緒被強力動員；也讓基本支持群眾大失所望，投票意願普遍低落，一如四年前的藍營基本盤。同時，中央完全執政與若干地方長期執政，也出現權力的傲慢，疏離庶民，以致民心思變。

從選舉結果來看，蔡政府兩年來得罪了不少人，這次形成反民進黨氛圍及力量，且集體透過選票表達憤懣。這種情況，「凡改革必得罪既得利益」只能做部分解釋。以年金改革為例，降低當事人所得必招致反彈，但過程優柔寡斷，「引蛇出洞」而致反改革者集結鬧事，這又激起支持者反感，兩面不討好。「一例一休」修法出自週休二日的善意，卻因躁進而失去彈性靈活，勞動法令一修再修，勞資雙方都不領情，經濟社會也未受益，反映於選票中。同性婚姻議題亦然，主政者選前承諾，完全執政後提出立法案，但又因強大反對聲浪而暫停。這也同時讓正反雙方都心生不滿，年輕一輩尤視為跳票，兩者繼續透過公投案再戰。

民進黨兩年來迅速失去民心，除了主政者廣闢戰場，卻改革不得其法，優先順序錯亂，以致在期中選舉被算總帳。究其原委，不能不點出它「進步的迷思」意識形態根源。這個本土政黨以「民主進步」為名，三十多年來對台灣民主化貢獻極大，在促進並實踐人權平等的進步也績效卓著，台灣人民因而讓它兩度中央執政。不過，完全執政後的民進黨，顯然掉進「進步的迷思」，「一例一休」修法是最具體的例子。

增進勞工權益，落實生態環保，改善貧富懸殊，都是進步社會所應力求實踐，但也要視經濟社會整體實力和狀況，有效落實，不能冒進。就現狀而言，台灣因過去「大膽西進」依賴中國而陷入政經困境，務實之計是活絡產業投資，並以開放、簡政、降稅、鬆綁法規提升國際競爭力。經濟有好的出路，百工百業有發展，進步的理想自可逐步實現；不分輕重緩急而以「進步的迷思」做施政主軸，只會讓政經困境難以掙脫。敗選的民進黨積極振興經濟，讓人民有感，才是正辦。

必須強調，這次選舉本質上雖屬台灣內部及地方政治的結算，但中國透過網路直接介入，卻是國際社會公認的事實；有如「紐約時報」所報導，中國明顯採行「俄羅斯式的蓄意干預」，以假消息等網路新武器，進行影響台灣選舉的操作。中國這次得逞，今後勢必變本加厲，立足於台灣的朝野各黨都不應對此視而不見。

民進黨完全執政短短兩年，即失去民心，九合一選戰大敗，既凸顯民意的變動快速而顯著，也嚴厲考驗政黨及政治人物。民進黨自應深切檢討，調整步伐；勝選的國民黨也要認真實踐競選承諾，不負選民付託。民意如流水，朝野政黨都要戒慎恐懼，積極與民眾站在一起，這正是民主的真諦。