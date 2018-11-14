社論》「鑽向民主的心臟」？

不是候選人卻宛如幽靈，馬英九演出國民黨候選人的內心戲。統一（實為被統），從「不」到「不排斥」，綠罵藍閃，只有他自我感覺良好。面對質疑，馬英九高調回批蔡總統：「過去我執政八年只丟一個邦交國，蔡總統執政二年就丟五個邦交國，哪個比較傷害主權？我都不好意思講了。」真的厲害，為何還是丟了一個邦交國？國共關係那麼麻吉，怎麼不是增加一個邦交國？可見，問題的本質，不在於失去一個或五個邦交國，而是在於不可說的國共私通。

執政八年只丟一個邦交國，那是因為外交休兵，而外交休兵是基於承認同屬一中。馬英九承認台灣早晚是中國的，既然如此北京當然不急著挖台灣的邦交國，時機成熟整碗端去就好了，何必一口一口地吃。這就好像是，有一個惡漢威脅要侵犯一個女子，而這個女子跟他說，反正我早晚是你的人了，你何必現在要侵犯我？惡漢想想，也就暫且按捺。但是，同樣的情況，另一個女子堅定抗拒，這個惡漢便逞凶耍狠。此時，屈從的訕笑抗拒的：我都不好意思講了。請問：賣身的會比較高尚嗎？更何況，那些國民黨人賣的，還不是只有自己的皮肉而已。

中國霸凌台灣，世界有目共睹。國際政治是一種魚群運動，帶頭的還沒轉身之前，魚群總是維持慣性方向，一旦帶頭的突然回首，整個魚群立刻反向而行。今天，國際政治彷彿走到這個臨界點了。上週末，在華府舉行的美中外交安全對話，美國國務卿龐皮歐公開表示：美國與「民主台灣」關係堅定，美國長期以來的一中政策沒有改變，也關切中國不斷升高脅迫他國的作為，壓迫台灣的國際空間。美國國務院會後發表雙方對話的新聞紀要重申：美國根據台灣關係法和三公報的一中政策，並籲中國恢復兩岸穩定，尊重台灣的國際空間，美國反對任何一方改變現狀的單方面行動，包括訴諸武力或脅迫。這種罕見的公開挺台言論，堪稱七月與十月美國軍艦通過台灣海峽的行動宣示之後，美國對中國進一步警示，美國不僅關切台灣的安全，而且對台灣的國際空間也將開始另有作為。

兩岸，堪稱國民黨的國際觀，兩岸僵局就是鎖國。但，這種國際觀才是真的鎖國。中國以金錢收買台灣的邦交國，已經不是局限於兩岸之間的遊戲了。九月，中國撒幣外交的高峰期，美國召回三個國家的大使與代辦，已經鋪陳對中國收買台灣邦交國的對策。可以說，從馬英九的外交休兵，到習近平的撒幣外交，作用與反作用力絕非僅止於小英政府，而是漣漪作用於以美國為主的民主國家。馬英九以北京馬首是瞻，所以看不到北京霸凌台灣的國際反作用力，一味批評小英政府不像他那樣賣身求榮。

從馬英九到國民黨候選人皆稱：地方選舉跟統獨議題完全無關，好像只有他們關心經濟民生。這真是具有中國特色的想法！民主政治本來就是由下而上，由地方而中央，由個人而總體。難道說，地方選舉都可以用無政府主義的方式來切割嗎？地方選舉完全不思考國家層次的議題，等到政權輪替的層次才來關照國家，這難道是要鼓勵國人在地方選舉短線思考，等到中央選舉才來選擇嗎？這是一種鋸箭法，一段一段地鋸，每鋸一段都喊「拚經濟、不講政治」。結果，一段又一段鋸下去，經濟口號沒有實現，連結中國的政治緊身衣卻讓人窒息。隱藏版的「連結中國拚經濟」，推論至極便是經濟政治兩頭空！

小英說：「亂丟垃圾的人，沒資格嫌打掃的人掃得慢。」馬英九駁斥：「卸任總統如何傷害台灣主權呢？」其實，傷害台灣主權的意圖，潛藏在國民黨基因裡。馬英九不是候選人是幽靈，打他就像打稻草人，但是對於馬英九積極輔選的對象，投給某某某就是投給馬英九，就是投給同屬一中，就是投給「促統」，應該是無庸置疑的推論。「夜襲」也好，「國旗歌」也好，那些人高唱「鑽向敵人的心臟」，「敵人」再怎麼聽都不像是「萬惡共匪」。那麼，國民黨「腳尖著地，手握刀槍，英勇的弟兄們」，難道是「鑽向民主的心臟」？