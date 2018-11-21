自由廣場》雲林話題：農用水井免收費

◎ 林樹山

因為縣長選舉，農用水井登記收費問題在雲林鬧得沸沸揚揚，即使小英總統到雲林三次，也宣示了三次「一角銀都不會收」，但農民似乎無法安心。

或許，我們可從土地正義這個面向，來釐清為什麼雲林縣政府在去年三月就已經決定，以編列預算的方式來代替農民繳交、支應這筆二七○○元的登記費用，農民會更加確信，不交水井費其實是權利的主張，不是福利的被給予，而雲林縣政府的做法，也正是在救濟農民應有的權利。

依水利署於九十年頒布「水權登記收費標準」規定，每一水權登記案件收取工本費用為二七○○元，也就是農民透過登記付費取得用水權利，這就像房子有房租，灌溉當然要繳水租。大約三十年前，全部農民須按照農地面積與用途繳交「水利會費」，後來為體恤農民收入微薄，才改由政府依照灌區面積計算，每年編列預算代繳給水利會，這等於是政府協助水利會灌溉範圍內的農地繳交水租。

農田水利會拿政府補貼的水租，當然有提供灌區內農民灌溉用水的義務，所以對於那些農地在灌區內卻無水灌溉，必須自己鑿井抽取地下水的農民來說，不收取水井費，只是剛好而已。

但灌區外的農地呢？沒水，農民只好自己鑿井取水。基於土地正義，既然國土規劃將其劃設為農牧用地，要求土地所有人的土地承擔此一國土使用分區規劃，擔負國安角色義務，甚至可以說是限制該土地為農業用途，不管是特定農業區或一般農業區，即便是被編為養殖用地也一樣，養殖需要淡水，需要鑿井，同樣會產生前述那些費用，因此，不管是在灌區內或灌區外，都應該一體適用、公平對待。其實，就是落實土地正義的做法而已。

（作者為前立法委員，雲林縣民）