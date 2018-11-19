自由廣場》中國人看殭屍大軍霸凌傅榆

◎ 木下實

前一週我又進了局子，也沒什麼大事。不過是工作的園區，來了一個退休的國家領導。因為要淨空車輛，我沒地停車了，在地方論壇抱怨了幾句。第二天立馬通知我去說明情況。沒想到現在連這種抱怨都不可以了。

金馬獎的事情卻更加荒謬，不過是個紀錄片導演講了兩句話，「殭屍大軍」好像被觸動了一般，蜂擁而至。可惜公安沒法跨境執法，共產智障們就只能撫慰自己的懶覺幻肢，幻想自己的國家多麼強大。

小粉紅們要鬧就鬧去，大家不用搭理他們就好了。我更想看看他們指天罵地，瘋頭瞎撞的樣子。自從美國制裁開始，這群低能兒一直沒有機會發揚自己的愛國心，被美國在地面上摩擦都不敢出聲。別人欺負不了，好不容易有顆軟柿子出現了，那不就是以前欺負慣的台灣嗎？搭理他們說不定還覺得來勁。反正這些傢伙也不了解台灣現狀，還以為他們的撒潑會得到大多數台灣人的響應。真是可笑至極，讓他們揮空拳就好。

說來蒼蠅也不叮無縫的蛋，要不是台灣國內還有所謂的軟弱派，中共也沒法樹立起典型。這年頭也真是的，婊子也可以自稱聖母，不內射的可以自稱手天使做公益加減賺了。好孩子們，這就是所謂的中間路線啊！大家可以不用稱臣，又可以賺錢這樣多好？

不知道大家小時候有沒有被霸凌過？應該有看過老大下面的狗腿打手吧？私底下說不定和你要好講「真話」：我也不服他啊，只是暫時之策，我以後也會反抗。可能這等話語還能騙上一些人，讓大家比較配合上供，也說不定有些合作交流共圖反抗大計。不過這等笑面虎出賣朋友卻是比誰都快，表起忠心來比誰都狠。正是有這種通吃兩道的抓耙仔，惡人才有辦法通行於世。

能被罵這麼慘，那我一定要下來看看。牛鬼蛇神也被炸出來了，相比那些「和平」勢力也無法躲藏了，台灣人怎麼對付這群不肯出力的傢伙，答案就在本月廿四日了。結果怎麼樣，真的世界都在看。香港就是劃不清界線而要被美國制裁了。

（作者為曾至台灣當交換學生的中國人）