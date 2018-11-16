自由廣場》焦元溥、夜襲與納粹

◎ Roy Kuo

造勢高唱殺匪軍歌夜襲，引發議論，音樂人焦元溥反指陳營造勢場也有引用被德國納粹用過的李斯特音樂。這真能類比嗎？

剛好十一月十四日柏林愛樂在高雄演出，我們就用這個樂團來談談甚麼才是真正的「納粹」！

柏林愛樂曾有兩個天王級的指揮家： 一個叫做福特萬格勒，另一個是指揮帝王卡拉揚。

福特萬格勒本身是反納粹主義的，在希特勒迫害猶太人士時，他曾掩護許多猶太音樂人逃離德國，但他為了保護柏林愛樂不被納粹主義的指揮家所把持，甚至因為他的反對而解散，導致德國頂尖音樂家葬身戰場，他不得不表面服從希特勒，導致後世許多人對他不諒解。

卡拉揚剛好相反，他打從心裡面就是認同納粹，最有名的例子就是在他任內，猶太籍最頂尖的指揮伯恩斯坦從無機會客座指揮柏林愛樂，唯一一次還是樂團趁他不在時擅自決定的，卡拉揚也不跟猶太頂尖小提琴家帕爾曼合作，在在顯示卡拉揚內心住著一個納粹。

但不管是福特萬格勒或是卡拉揚，柏林愛樂在他們指揮下演出李斯特或貝多芬作品時，沒有人會說那是象徵「納粹」！

既然講到李斯特，我們就來談李斯特有名的女婿華格納，當初以色列人民因為納粹喜歡採用華格納的作品，因此在境內抵制任何華格納曲目的演出，但是以色列愛樂認為華格納作品也是人類音樂史上重要的資產，因此即便人民抗議依舊演出，最後以色列人也接受意識形態與音樂必須脫鉤情形下，接受了華格納的音樂。

以上是說明很多曲子本身是沒有任何意涵，不能因為在特定場合使用過就貼上標籤。

但這跟「夜襲」不同，「夜襲」本身歌詞就是一首描述仇恨敵人（共匪）的曲子，不管任何人在任何地方演唱，都是具有仇視肅殺的意味，更何況是在選舉造勢的場合，挑撥意識更為明顯！

連這最基本的道理都不懂，令人感到遺憾！

（作者從事電子業）