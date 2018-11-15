自由廣場》「髮蠟哥」那顆高麗菜 傷韓

◎ 吳海瑞

韓國瑜的競選策略，是與國民黨做表面切割，塑造一個只會拚經濟、無意識形態的全新素人。他過去的有限知名度，反而是項優勢，年輕選民視其為新產品，有嚐鮮的心動，並不意外。

換言之，他過去所累積的政治資產（或負債），越少提及越好；這和經營台北縣有成的蘇貞昌，是完全不同的策略（蘇要避免被貼「老」，應當以張忠謀復出自況，這是題外）。

韓的歷史身影，有兩個生動畫面。一是當立委時用激烈肢體動作衝撞同事陳水扁，二是在前人事行政局長陳庚金呼籲軍公教「能撈就撈、能混就混，大家來拖垮這個政府！」時的興奮之情。前者在深藍眼中是快意恩仇，後者在多數反年改者心中是一解怨氣。結合這兩股力量，成就了他的基本盤。

過去在立法院經濟委員會，韓二十幾次質詢只來了一次，因此他說「要經濟不要政治」，被檢驗者說言行不一。但支持者如已先入為主，就難動搖。

韓又自許「賣菜郎」，期待選民對他的認知限縮在這個平凡甚至帶有卑微的身分，這是高招。政見挖石油、愛情摩天輪有話題，「把貨賣出去」則有接地氣。這些政見都是未來式，不需檢驗，也與過去沒有連結。

感謝「髮蠟哥」，幫忙打開韓國瑜潘朵拉的盒子！他手捧高麗菜，下跪陳情救菜價。網友起底，菜農是直播主，但真實身分的暴露其實殺傷力有限，畢竟這不是韓「導」。髮蠟哥的貢獻是，當大家對菜價關注的同時，他手上的一顆高麗菜開始串起了北農的績效與韓的治理能力！

拜網路資訊，原來高麗菜最低價跌到三．五元，是韓在北農總經理任內，而自稱在二崙租地種菜的髮蠟哥，下跪前一日西螺果菜市場高麗菜平均價格每公斤僅六．五元。這是個案，帶來北農經營能力（韓國瑜vs.吳音寧）的比較：平均每月成交金額，韓的十．八八億元，小輸吳的十．九五億元，但結構（進、出口）來看，高下立判：韓任期的四年（二○一三至一六年），出口共計一．三五億元，而吳僅今年一至五月，出口就達一．八五億元，顯見韓過去把貨賣出去是心有餘力不足。韓出口少不打緊，平均進口更是出口的三倍多，導致每年平均入超約六千八百萬元。至於果菜價格的穩定（引用信傳媒），以變異係數（望小值，越小表示價格越穩定），蔬菜／水果，韓吳PK成績分別是0.284／0.186 vs. 0.206／0.090，也是大敗。

韓說，如果他當選，要帶農民去搶訂單。他當北農總座不能如願，當高雄市長能有機會？

（作者為上市公司專業經理人）