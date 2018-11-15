自由廣場》第三次國共合作？ 香港人看高雄選舉

◎ 林鴻達

韓國瑜的「網軍」被揭發有來自中共的參與，已能推斷中共介入高雄市長選舉。而韓國瑜的「不准再有意識形態的抗議，要集中拚經濟」說法，其實是中共在香港喊了二十多年，導致香港人普遍只顧追逐財富功名並政治冷感，使中共可以胡作非為的「口號」。韓國瑜沒跟共匪過從甚密，怎能喊出共匪的話？還反映高雄的選情以至這次選舉有著「國共合作」的情況存在。

台師大范世平教授日前指中共對高雄市長選舉有著「一石三鳥」意圖的貼文，其中第二點和第三點的前半部，完全吻合中共的意識形態鬥爭思想。因為中共所想的是，把民進黨逐出客觀認為是民進黨的根源的高雄，猶如摧毀民進黨的政治能量根基，能打擊士氣；不管蔡英文之後會不會辭掉黨主席，民進黨必出現內亂，有利國民黨重新拓展，和之後中共在台的鬥爭，勾畫出「國共合作」存在的條件。

歷史記載的兩次國共合作，背景都是共產黨和國民黨有著共同敵人，第一次是北洋軍閥，第二次是二戰時的日本；而且目標都是為了穩住權力或掃除擴張障礙。套用在這次選舉，民進黨就是國共的共同敵人；老Ｋ的目標是圖東山再起，而共匪想擴充在台勢力，剛好都與歷史不謀而合！歷史還記載著，孫大砲、蔣光頭有安排國民黨員加入中共以促成合作，或許能解釋老Ｋ在高雄以至整場選舉的操作，都能看到共匪的蹤跡。

更關鍵的是，中共的中遠集團已奪取了高雄港碼頭的控制權。高雄港在軍事層面的重要性極高，可說中共已取得有利據點；隔著鼓山北面就是左營軍港。台灣應該看清楚中共對高雄的企圖，也應該明白高雄的選情將造成的影響會遍及全台灣。

筆者看到民進黨在高雄、或是二○一六年之後執政的不足，也明白民主真義之一，是通過選票表達對執政者的不滿。但台灣的最大威脅是來自中共，老Ｋ共匪混在一起就是肯定的，所以筆者認為選民對民進黨只能「戒急用忍」，把阻堵國民黨得利列為最優先，尤其高雄更要嚴防死守，免得「國共合作」而大開中門。

（作者為香港時事評論員，祖籍金門烈嶼）