自由廣場》從珠海航展洞悉「中國製造2025」

關鍵技術移轉民企 開拓外銷市場 建構軍工產業

◎ 呂禮詩

週日閉幕的中國國際航空航天博覽會（珠海航展），無論是號稱自主研制的殲二十匿蹤戰機，首次以四機編隊，並開啟主、側彈艙展現掛載能力，或是裝備了「向量推力發動機」（Thrust vector control engine, TVC engine）的殲十Ｂ戰機，進行落葉飄、包加契夫眼鏡蛇（Pugachev’s Cobra）及赫布斯特逆轉（Herbst maneuver J-turn）的驗證飛行，再加上靜態展示區各式防空飛彈、彈道飛彈與無人載具的陳展，著實令人眼花撩亂、目不暇給。看熱鬧的同時，更重要的是從中看出中國軍工產業未來的發展趨勢！

首先，是海空載台的無人化。空中載台有空氣動力外型酷似美軍X-47B艦載匿蹤無人試驗機的彩虹七型無人機、起降原理與美軍陸戰隊V-22魚鷹（Osprey）傾轉旋翼機相同的彩虹十型無人機、結構及回收方式與部署於柏克級神盾驅逐艦「掃描鷹」（ScanEagle）無人機類似的HK-30G固定翼無人機。

海上載台則有集相位陣列雷達、變深聲納（variable depth sonar,VDS）、輕型反潛魚雷、彈砲合一近迫系統，與垂直發射防空飛彈及攻船飛彈於一身的廿噸無人艇；亦有整合了偵蒐及攔截系統，且實彈驗證命中靶標的3.7噸「瞭望者II」無人艇；以上載台的設計與研製，顯現了解放軍朝向無人化發展的企圖。

遠距打擊能力則是另一個焦點。雖然展場未見已成軍的各式飛彈，但射程長達二九○公里，且末端彈道以近乎垂直角度俯衝攻擊的CM-401超音速攻船飛彈，針對的是神盾戰鬥系統偵蒐與攔截能力的弱點；此外，尚有外型與俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）相仿、射程為二九○公里的M-20彈道飛彈，和構型與我國雄風三型飛彈相似，射程在三百公里內，測試中的HD-1超音速攻船、陸攻巡弋飛彈。

遠距打擊的各型飛彈，射程卻皆不滿三百公里的現象，反映了中國有意將技術轉移民間，開拓外銷市場；故雖然並非《飛彈技術管制協定》（Missile Technology Control Regime, MTCR）簽約國，仍遵守該協定的各項輸出限制。

中國軍事工業發展的歷程，可概分為「引進、消化、吸收與再創新」（introduce, digest, absorb and re-innovate）四個階段，亦即吸收國外現有的技術，經過改進，成為有別於「山寨」而具有自主智慧財產權的創新。空中無人載台由於尚在起步階段，故其結構外型、技能知識（know-how）及運用方式皆為「克隆」（clone）；而各型飛彈因「東風」、「鷹擊」系列的技術日漸成熟，已跨入「再創新」的階段，中國國營企業將關鍵技術移轉民營企業進行研發創新，即為「中國製造二○二五」的踐履。

中國囿於國際的壓力下，對外宣稱停止「中國製造二○二五」計畫，然而此一計畫，早已內化在產業結構之中；中國表面的「韜光養晦」，只是一時的權宜之計。中國國營的軍事工業向民營企業技轉只是開始，真正的目的恐怕將是建構「軍工複合體」（Military Industrial Complex），並以國防產業的獲利為基礎，打造外向型的中國人民解放軍。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）