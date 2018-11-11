自由廣場》立即嚇阻假新聞

◎ 秦靖

網路資訊流通的年代，惡質的Ｐ圖搭配刻意扭曲的文字在社群軟體流竄，一傳十、十傳百、百傳千，用等比數列的速度快速傳播，頓時成了假新聞最大的造謠中心。

臉書上又有政務官、民代領十八趴的流言四處傳播，藉此「凸顯」退休軍公教十八趴兩年歸零的悲戚。筆者感嘆，假新聞永遠洗腦特定族群，挑起政治對立，藉此打擊政府威信。

打擊假新聞要有感、有效，就要像花蓮縣政府一樣，掌握證據絕不姑息，以收立即嚇阻之效。

前一陣子，花蓮縣議員許淑銀陪同國民黨縣長候選人徐榛蔚在秀林鄉部落拜票宣傳時造謠表示，「蔡碧仲代理縣長把我們的營養午餐都刪掉了，未來我們的小孩子要吃什麼，我們一定要選出自己的縣長，投給最優質的一號徐榛蔚」。

這段錄音被民眾拍下，花蓮縣政府第一時間接獲檢舉，發函要許淑銀議員澄清。許淑銀議員於十一月九日拜會蔡碧仲代理縣長，握手和解，並在花蓮兩大地方報紙頭版刊登道歉啟事。

隨著選舉肉搏戰進入白熱化，政治人物的發言或是助攻媒體的新聞畫面或文字稿件，頓時成了假新聞、假耳語的謠言製造中心。政府公權力單位一旦具體掌握污衊證據，立即提告自清，打臉諸多假言論自由之名行政治抹黑之實的政客或媒體。

藉由法律手段避免言論自由脫序，不但能讓假耳語傳播的效力降到最低，更能讓那些喜歡無的放矢或躲在鍵盤後面造假新聞的網軍有所收斂，才能還給台灣一個真正乾淨、不被惡質扭曲的言論自由空間。

（作者為教育工作者）