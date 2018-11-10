自由廣場》老高雄人走過老高雄

◎ 高雨林

韓國瑜喊出高雄「又老又窮」口號時，一股有話要說的衝動久久無法停下，以下是我除當兵兩年外，住在高雄六十年的老高雄人的感受與心聲。

自來水的氯氣味道

我出生是高雄縣人，民國六十年初，因就學到高雄市就讀國、高中，那時到高雄前鎮加工出口區上班的工人（大部分為女工），騎腳踏車如螞蟻般將整個獅甲國小旁復興路塞滿，除公車外一般車輛禁止進入，中山路上常可看到大卡車滿載拆船切下的鋼板呼嘯而過，非常危險，因那時台灣經濟正起飛，也沒人去談論工安問題。讀國中時，因學校操場旁有一家大型木業公司，每天可聞到鋸切木頭的香味，午休起來常常書桌上有一層木屑灰，不遠處有飼料工廠，每天下午可聞到製作飼料時炒穀類的香味，前鎮河上滿是木業公司由國外進口的原木串成的木排，河面永遠有一層油污且飄散一股重油臭味，每天早上騎腳踏車經過兵工廠前中山路時因旁有硫酸亞工廠，早上常排出淡黃色煙，有一股酸味，因此快到前必須深吸一口氣快衝過去，愛河上一排排由國外進口原木，上面也漂了一層油污，臭臭的沒人靠近，晚上只有流鶯（俗稱站壁的）在那邊攬客，自來水有一股很重的氯氣味道，有時水龍頭排放到水桶的自來水剛開始是白色混濁氣泡，漸漸的氣泡消失才變透明狀。這是六十年到七十年高雄的狀況。

漸漸的台灣工資上漲，加工出口區沒落，螞蟻雄兵不再，取而代之的是十大建設的大煉鋼廠（中鋼）、造船廠（中船）及石化工業，民國七十年退伍後回高雄縣老家住，在中油側門旁加油站上班，因家住較遠且如下班較晚（晚上九點下班）常留站守夜，晚上有時到附近商店買點東西吃，經過中油圍牆時也常碰到偷排廢氣一股臭味，那時環保意識較薄弱，大家習以為常，沒人抗議。漸漸的環保意識抬頭，才有要求中油遷廠。

打掉港市的高牆

高雄愛河整治談了幾十年，好像從蘇南成當市長開始提出將排入愛河之家庭廢水截流，不使流入愛河，河水才慢慢變清，但離現在愛河有遊船及夜晚人聲鼎沸還有一段距離。比較有感應該是從謝長廷當市長開始愛河水質已慢慢看到成績。

記得婚後和家人到高雄玩，不是文化中心走走看畫展就是逛百貨公司或澄清湖玩，沒什麼地方好去，自從陳菊當市長後，高雄美術館興建、捷運開通及為舉辦世大運後火車站地區開發，北高雄整個翻轉，目前是高雄市商業活動及房價高漲區。

以前以高圍牆將高雄市與高雄港區分開，自圍牆打掉後高雄人才漸漸感覺到高雄市是港都，駁二的開發讓年輕人有地方去，亞洲新灣區將港市合一規劃，讓高雄未來充滿想像與希望，過年後到駁二玩人潮很多，為搭輕軌電車擠了三班次才上車。

很多人說，高雄道路每遇下雨就千瘡百孔，確實是這樣，道路上機車道電信局、台電及寬頻線路維護用鐵蓋每有車輛經過就叩一聲，臨路住家不勝其擾。記得有一次，直接打電話給鄉公所要求改善，且因當初施作品質不良常有高低差，騎摩托車每碰到維護鐵蓋就快速繞過去，非常危險。縣市合併後第一個感受到的是市府派包商每個維護鐵蓋抬高與路齊，但可能原來道路施工基礎品質差，鐵蓋一段時間後又下沉，縣市合併後應已施作不下十次，比較感受到的是下雨後道路破洞復原很快。

茄萣海堤，以前窄窄一條，感覺海堤功能僅是防颱風時海浪打到村莊用，縣市合併後，陳菊將海堤擴寬約十米，茄萣居民多了一個休閒活動及運動區域，且目前正在施工要延伸到興達港。

工業城市的捷運脈動

捷運平常沒人搭，因高雄市是一個工業城，上、下班時人潮很多，其他時段搭乘捷運人數較少。一些政論節目名嘴及酸民就說，高雄捷運沒人搭乘虧錢。但如果假日或上、下班期間到高雄市區，會發現搭乘人數很多，遇上特別日子，還需加開班次紓解人潮，這是城市屬性問題。酸民多以台北市來比較，但台北市以商業活動為主，上、下班不像工業城規律。

高雄市是台灣工業重鎮，以前搭火車到高雄首先遇到半屏山水泥工廠，再過來聞到中油公司排放的臭味，表示高雄到了。現在水泥工廠停止採礦，中油後勁廠停產，北高雄空氣慢慢變好（尚有仁武石化區），而南高雄中鋼、林園石化工業區尚在大量生產，大林蒲村落周圍有上百根煙囪在排放，導致必須考慮遷村，誰不想住在如台北交通方便，無工業污染的環境，數十年來高雄人一直在抗議，大企業生雞蛋在台北（繳稅），放雞屎在高雄（污染），台北享受雞蛋的鮮美與營養再笑高雄人又老又窮，天理何在。

高雄轉型向前行

高雄人北漂，誰願意！以前台灣大學一半以上設在台北，能考上大學必須到台北讀書，約民國八十年上下，參加公職考試考場僅設在台北，南部人必須搭車到台北租旅社參加考試，請假、舟車勞頓花錢花時間，誰願意！林強的歌：來到台北城，聽說好康的總在這（台語）。高雄漸漸在轉型，擺脫重工業的污染，若無法延續可能真的又老又窮，重回高污染的行列，年輕人你是要北漂或高污染。

以上是一個在地老高雄人的心聲。

（作者為國營事業員工）