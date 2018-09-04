自由廣場》若非內鬼哪有「參賽風險」？

◎ 沈建德

據報導，前中國國民黨官員、行政院發言人孫立群，即將接任中華台北奧會秘書長，談到東奧正名，他說不希望有「參賽風險」，意思是以保障選手的參賽權為藉口，一如他的黨抨擊「東奧正名」是庸人自擾一樣，反對東奧正名運動。孫立群自己承認不熟體育運動，但由他上述談話可知，連他要接的這個組織過去幾十年為正名而奮鬥的歷史也不熟，他適任嗎？

在奧會，以前「會籍」和「代表團」名稱不一定相同。中華民國奧會1922年會籍名為Chinese Olympic Committee，1968年被改為Olympic Committee of Republic Of China。但運動員出場時的代表團名稱，在1948年以前是China，1949國府流亡台灣，1956年被改為Formosa China，1960是Formosa，1964及1968是Taiwan，可見流亡台灣之後會籍仍是中國，代表團名稱奧會認可使用「台灣」。「東奧正名」怎會是庸人自擾，怎會有「參賽風險」？

況且，1981年洛桑協議為「中華台北」之前，1976年國際奧會第78屆年會，並不要求改「會籍」名稱，只要求「代表團」正名為「台灣」就可以，但中華民國堅持要用Republic Of China – Taiwan，因而破局，自己退出當年的蒙特婁奧運。庸人自擾的是中華民國、引起「參賽風險」也是中華民國，不是台灣。

1976年中華民國這個內鬼引發「參賽風險」後，奧會主席基蘭寧要求中華民國把奧會「會籍」也正名為台灣奧會，但遭到中華民國反對，理由是，當時北京奧會會章把台灣列為其轄區，如用台灣，等於承認受它管轄，這當然也是藉口。最近它的章程第3條除包含台灣之外，還要遵守反分裂法把「中華台北」列為內戰敵人。如此，反對向奧會申請正名為奧會也認同的「台灣」有什麼道理？

（作者為1967年「省」運及1968年「全省」田徑賽標槍冠軍，https://www.facebook.com/TPGOF）