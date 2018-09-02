自由廣場》中國歸中國 台灣歸台灣

◎ 林凱陞

八月三十日「德籍華裔談台灣出路」一文，筆者覺得作者完全誤解了台灣的狀況。

首先，作者先闡明了自己從六四事件之後便開始認同中華民國，並關注台灣，希望台灣國際化。「台灣比別的華語地區命運多舛，分別淪為荷蘭與日本的囊中物。」我想作者恐怕對台灣歷史沒有太多認識。

事實是，早在閩粵移民大量湧入台灣島以前，台灣就已經被荷蘭和西班牙佔領。台灣本島第一個接觸的外來統治者，是歐洲殖民者，不是中華帝國，將台灣鎖進大中華的思維框架並同其他華語地區做不相干的比較，是昧於史實的一廂情願。

接著，文中開始論述起共產國際、國共內戰、中共滲透以及白色恐怖的事情，還不時地美化國民黨威權專制、找理由說好話。「沒有以胡璉為首的國軍官兵浴血奮戰，保衛台灣，共黨早就侵吞台灣。」甚至連我等台灣人最沉痛的白色恐怖都可以被她說成是「被迫防共反共」的必要之惡似的。

更讓人瞠目結舌的是，作者還將「台灣人不認同中國」一事歸咎於是受中共滲透與打壓的影響。照這種推論，難道說台獨團體是中共的外圍組織？簡直荒謬至極。原以為是中國境內消息封鎖的「國粉」（指熱愛ＲＯＣ者）才有這種想法，不過照這樣看來，入籍德國的華裔詩人，邏輯和訊息也不怎麼正確。

中國人的民主，與台灣人無關。我們可以同情中國人民的遭遇，如同其他外國人同情你們一般，但我們沒資格也沒義務去直接涉入貴國的民主化。被中共迫害的八千萬無辜的冤死者，是中國人；我們台灣人的責任是爭取我們自己的轉型正義、努力去平反我們的冤假錯案。中國的民主，則是必須靠中國人自己努力。

更何況，即便中國成為民主政權，也不代表台灣從此國泰民安。

意圖侵犯台灣的，可不只共產中國，還包括中華民國，乃至每個對台灣有領土野心的中華帝國主義者，那怕其支持民主價值也一樣。民主，只是種制度，並沒有跟帝國本質衝突，當年鴉片戰爭時的大英帝國也是內閣民主國家。

中國人嚮往三民主義、熱愛中華民國，是你們的自由，畢竟那也的確是中國人的東西；然而，強迫台灣人信奉中國人的價值，以及要求台灣援助中國各省反共抗暴，這種思維，與中共何異？

（作者為留日大學生）