社論》民主扁平化的災難現場

八二三水災，南台灣部分地區受創嚴重。在有心人士帶風向之下，官員前進災區，災民的不滿被無限放大，讓小英政府動輒得咎，陷入公關失分的危機。（資料照）

網路酸民，街頭民粹，天災人禍往往帶來一場內戰，若無視同作戰的萬全準備，結果也許會像吃一場敗仗那樣慘烈。八二三水災，南台灣部分地區受創嚴重。在有心人士帶風向之下，官員前進災區，災民的不滿被無限放大，讓小英政府動輒得咎，陷入公關失分的危機。

台灣的地理環境，以及極端氣候，天然災害幾乎是逃不過的宿命。對於變幻莫測的劇變天候，政府自當投下資源，加強防災建設，並善用科學工具掌握天氣預測，讓政府與民眾都能夠未雨綢繆，及早妥為因應。更重要的是，政府必須做好最壞的打算，不能寄望天佑台灣逃過一劫。站在政府的立場，不論天然災害是否降臨，都要擬妥一套緊急應變的標準作業流程，從地方到中央由下而上連成一氣，一旦特定區域發生狀況，整個神經系統裡應外合，中央、地方與民間的力量立即匯合，將生命財產的損失控制在最低的限度。同樣的，災損補助，災後重建，也都有一套客觀標準可循，不至於在倉促之間漫天喊價，或者被民怨牽著鼻子走，搞到裡外不是人，而且無助於解決問題。

長期以來，台灣的政治責任與行政責任界線模糊，文官應該負責的事務，往往推到政務官身上，結果真正怠忽職守者總是避過風頭，而倒楣的政務官卻要賠上烏紗帽。其實，政策的政治決定層次，事務的具體執行層次，本屬分層負責；政務官必須為政策的政治決定正當與否負責，至於事務的具體執行良窳則有賴文官體系。但是，由於定期改選被當作究責制度，政務官要跟著選舉進退，造成許多民眾搞錯了負責的對象。常見的現象是，天災人禍發生，文官個個悶不吭聲，沒人出來面對問題、解決困難，媒體的焦點對準無辜災民，嗆聲總是跳過文官，直接將矛頭上綱到總統、行政院長、部會首長、民選首長，從而衍生為朝野之間的政治攻防。口水滿天飛之後，問題根本沒有解決，只能靠災禍事過境遷。以至於，所謂的責任政治，在台灣總是找不到該負責任的人，唯有代罪羔羊。

近幾任政府，易淹水地區水患治理計畫，流域綜合治理計畫，前瞻計畫，可說是洋洋大觀，但計畫總是趕不上變化。大家真的該好好檢討，到底是計畫出了問題，還是執行出了問題？不談計劃或執行，只顧無限上綱，八八風災馬英九萬箭穿心，八二三水災蔡英文眾矢之的，皆屬政治口水。最近，有人評比政治人物的親民程度，涉水勘災的典範成為名嘴口頭禪。老實說，表演性質的媚俗公關，實質上的作用幾乎都值得懷疑。否則，勘災涉水愈深的人，不是應該更能解決問題嗎？事實並非如此，蔡賴必須深入災區就證明了，以往的勘災公關並沒有解決問題，所以今天故態復萌、重蹈覆轍。應該說，總統、行政院長深入災區，固然有臨場考察的作用，但關鍵仍在於運籌帷幄，藉由專業幕僚的實務建議，歸納出對症下藥的總體解決方案，然後交由各職所司依法從事，在日常管理中革除災害破口，以錢花在刀口上的扎實建設，確保人民的生命財產。

台灣是個島國，每逢大型選舉，政治人物全國走透透，造成一種民主扁平化的反噬效果，亦即，在一般的認知裡，職務層級愈高的官員，其責任涵蓋面積愈大，鄉鎮鄰里的疑難雜症，乃至從搖籃到墳墓，總統、行政院長都責無旁貸。果真如此，分層負責的制度，還有甚麼存在意義？更嚴重的是，所謂的地方自治，有錢沒事的時候，就高舉自治利益均霑，一旦出事要錢的時候，責任中央概括承受，總統、行政院長不來、經費不來，便以基層的名義砲打中央。中央地方之間如此，朝野政黨之間亦復如此，搞來搞去就是冤冤相報，地方糜爛、國是如麻都任其擺爛。如此陋習，只會加重天災損害，再不痛改，政黨再怎麼輪替，也無濟於事。「天佑台灣」，果真成為人民最後的希望，那就真的是怪不得人的悲哀了。