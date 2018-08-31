自由廣場》台大校園的黨國幽靈

◎ 陳茂雄

管中閔於今年年初被遴選為台大校長，但教育部認定遴選過程有瑕疵，決定不予聘任，爭議延燒至今，連續換了兩任部長也未解決問題。美麗島電子報針對此爭議做出最新民調，結果顯示有四十七．八％的民眾認為教育部要負最大的責任。事實上是中國國民黨勢力掌控了台大，就算再重新遴選，還是很難跳脫該黨的掌控。

日前民進黨副秘書長徐佳青在談話性電視節目中，有人問及有關八二三砲戰紀念日為何民進黨執政團隊沒有到金門舉辦慶祝活動，徐佳青回答，那是中國國民黨與中國共產黨的戰爭，與民進黨無關，而台灣士兵是為中國國民黨犧牲，不值得紀念，引起藍營全面撻伐。藍營認定民進黨心中只有黨派，沒有國家，事後徐佳青表示藍營斷章取義。事實上她完全沒有說錯，八二三砲戰的確是中國國民黨與中國共產黨的戰爭。

蔣政權年代，表面上在台灣有一個「中華民國」政府，事實上它並沒有政府的功能，只是中國國民黨的執行單位而已，真正的政府功能掌控在中國國民黨手中，所有政策都在該黨的中常會形成，再交由該黨的從政黨員執行，中國國民黨不只掌控了行政權，立法權也一樣，因為當時的萬年國會完全聽命於該黨，連司法都不能自主，更有警總閹割了司法。顯然的，當家的是中國國民黨，不是「中華民國」政府。

軍公教一向就是中國國民黨的勢力，當年由該黨當家，當然會培養自己的勢力，尤其是高階官員及能影響政治勢力的職位，都由該黨刻意栽培。該黨在大陸與中國共產黨的內戰兵敗如山倒，其因素很多，鬧學潮也是重要原因之一，來到台灣之後就積極控制學校，竟然在各大學設置該黨的黨部，以便控制學校。

中國國民黨對台大特別重視，由於早期台大學生富有自由思想，加上傅斯年的形象，讓人誤以為台大是自由的園地，事實上中國國民黨積極在台大培植該黨的勢力，造成台大的教職員幾乎變成中國國民黨的團隊，政治民主化之後，因近親繁殖效應，新進人員還是一樣偏向該黨，即使由校長遴選委員會遴選校長，還是很難跳脫該黨的掌控。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）