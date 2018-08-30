自由廣場》日本大企業從中國撤資的意義

◎ 林修正

美中貿易戰持續至今，許多後遺症逐漸出現。現在日本大企業也逐漸退出中國。媒體報導：「中國製造2025夢碎？日系供應鏈掀撤離潮」，事實上意味著美中貿易戰爭逐漸擴散，而且演變成先進國家與中國之間的經濟戰爭。理由如下：

日本大企業做事向以嚴謹且長期規劃著名。他們投資固然小心，撤資也不會含糊。以往豐田要到台灣設立大汽車廠，不僅多次考察，連配合的衛星工廠都一起過來。可見他們對海外投資的嚴謹態度。現在他們撤資，就是對中國的長期發展、政經變化悲觀，願意捨棄在中國的多年經營成績。面對貿易壓力，中國政府當然會用「提供國內市場」來挽留他們。這些他們也預期得到，但連這樣他們都不願留下，這也反映他們對中國的政治穩定不看好。

第二，大企業投資，不僅帶來資本、行銷通路，也讓工人、合作廠商在做中學得到相對先進技術。這樣的技術擴散，讓合作廠商收益，也間接促使該國出現模仿廠商與次級、次次級生產廠商，構成一個產業聚落。當大企業開發新產品，也將生產新產品的技術傳授給它的合作廠商，如此又引動一次的技術擴散。整個產業供應鏈與聚落都受惠。現在大企業撤資，不只資本移出、關廠，連行銷通路、技術進步也拔除。若這個產業聚落沒有研發、技術能力，就等於停滯或等待關廠。中國文化是反競爭、強調和諧，而這不利技術成長與產業升級。

第三，日本是先進國家中，最熟悉中國文化、中國市場者，其他歐美國家及其大企業對中國相對疏遠，決策會以日本企業馬首是瞻。日本大廠撤出會產生示範效果，讓歐美先進國大企業跟進撤出中國。這場戰爭因之從美中貿易大戰變成歐美日先進國家與中國的對抗。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系系主任）