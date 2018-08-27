自由廣場》比較台日暴雨災情有感

◎ 蔡濁瀝

上個月西日本也發生豪雨災情，確定死亡人數高達220人，被害房屋兩萬多戶。其中光廣島就有114人死亡，岡山死亡64人。根據日本氣象廳公布的數字，在西日本連續豪雨的12天中（6月28日0時至7月8日9時），廣島觀測到最高的累積量是山県郡安芸太田町内黒山的570.5毫米，岡山最高累積雨量是苫田郡鏡野町恩原的565.5毫米。12天、500多毫米的總累積雨量造成光這兩個地區就有近200人死亡。

反觀這次中南部的豪雨，根據氣象局的公布數字，光8月23日及8月24日不到兩天的累積雨量，台南市楠西區曾文新村下了833毫米，嘉義縣大埔鄉永樂村下了807.5毫米。這次中南部豪雨不到兩天就下了比廣島、岡山十二天兩星期的總雨量還多。如果過去台南跟嘉義的主政者沒有用心治水，看看廣島跟岡山的災情，難以想像這次台南跟嘉義會有什麼更大的災難發生？

數字會說話，淹水造成災民的損失及痛苦當然有可以檢討的空間，但天災造成災民的損失跟痛苦，不應該被媒體及政客拿來消費當政爭的道具。例如總統蔡英文到災區勘災，因為坐裝甲車在災區移動，被災民跟媒體指責不體恤災民，沒有一起泡水感受災民的痛苦。總統府雖然澄清，蔡總統本來就不是在裝甲車上勘災，裝甲車只是在災區移動的交通工具，總統到各地淹水的勘災點都有下車，蔡總統當然不可能在全台淹水災區全都在水裡靠徒步勘災。但少數媒體及政客仍緊咬裝甲車勘災的畫面大作文章。比較台、日災情及處置，冷靜、理性的台灣公民應有不一樣的看法吧！

（作者任職半導體業，台北市民）