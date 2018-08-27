自由廣場》柯文哲，老人福利的錢呢？

◎ 沈政男

台北市長柯文哲三番兩次說，「台北市取消重陽敬老金全面發放，省下的經費可用於建置老人福利系統」，講得很好聽，問題是台北市的老人福利系統有因此做得比較好嗎？

根據衛福部一○六年度的長照服務數據來看，在居家服務總時數方面，其他五都超過一百萬小時，高雄還超過三百萬小時，只有台北市是八十萬小時。在日間照顧方面，新北達九十多萬小時，台北市只有六十多萬小時，低於台中、高雄與台南。在安養中心等長照機構方面，新北有一萬張床位，台北市只有五千張，比高雄還少。在中低收入老人特別津貼方面，台北市只有一百人接受補助，這數字是其他五都的一半不到。

長照是老年福利最重要的一環，如果台北市的長照做得比其他五都差，省下的重陽敬老金預算到底花到哪裡去了？再看大眾運輸方面，台北市提供六十五歲老人家每月四百八十元免費乘坐額度，跟新北一樣，沒有比較優。以健保補助來說，六十五到六十九歲僅補助中低收入老人家，也跟其他五都一樣。

奇怪的是，侵襲性肺炎鏈球菌感染，雖然在六十五歲以上逐漸增加，但在七十五歲以上老人家最常見，而這也是衛福部公費補助疫苗的門檻，然而台北市卻把免費施打年齡降到六十五歲，以防疫的成本效益來說，根本大有疑問，但凡事強調省錢的柯文哲在這事情上頭卻又不計較成本了。

柯文哲說，「重陽敬老金政策是買票政策、債留子孫」，這樣的看法根本錯誤又落伍，須知台灣老年福利做得遠遠不夠，因此，只要在老年人身上多花一塊錢，不管是做長照、做醫療或給津貼，都可提升老年福利。重陽敬老金的意義，就跟台灣人過年會給老人家紅包一樣，一來感謝他們打拚一生，造就今日富裕的台灣，再者也可增加老人家的私人零用。比如老人家拿了重陽金兩千元，如果自認有防疫需求，便可自費施打肺炎鏈球菌疫苗，豈不更加運用自如？

標榜為市民省錢本身沒什麼不好，但省錢的結果若是建設做得比別人差，那麼乾脆關掉台北市政府，一毛錢都不用花，豈不省得更多更快？

（作者為醫師，台中市民）