社論》反台反日的最後舞台

駐日代表謝長廷日前指出：中國最近對台灣施加空前的壓力，但卻對日本不斷示好，例如香港宣布解禁日本東北食物、取消預定在上海師範大學舉辦的慰安婦國際研討會、勸導漁民不要去釣魚台附近捕魚等措施，其目的在拉攏日本；然而，台灣內部的中國政黨卻不斷擴大台日的矛盾對立，在台南市主導設置慰安婦銅像，發起禁止日本東北食物進口的公民投票，其作用在破壞台日關係，不言而喻。當然，這種現象連日本友人也深感事有蹊蹺。

台日脣齒相依，台日關係、美日關係、台美關係，形成一種特殊的三角互動。過去，馬英九執政期間，對日本不惜一戰，對美國虛與委蛇，與大中國民族主義同仇敵愾。如今，本土政權執政，台日關係否極泰來，對台極為友好的安倍政府，將詬病已久的交流協會正名為日本台灣交流協會，其他可見一斑。不過，台日關係好轉，再加上台美關係升級，卻成了統派的芒刺，非得要製造台日矛盾不可，災區食品問題、慰安婦問題、釣魚台問題，一一成為他們的政治槓桿，假道德之名進行另類的對日抗戰。

統派反日，當然不是為了捍衛主權與尊嚴，而是企圖讓台灣在亞洲陷入孤立狀態，一旦中國發動極端事件，便立即陷入缺乏近援的危機。這樣的可憂前景，從中國不計代價挖台灣的邦交國來看，更值得國人注意。國際之間，本來就是利益與矛盾並存，外交是一種務實主義的行動。統派將台日之間的共同利益棄若敝屣，反而將台灣與中國的敵我矛盾刻意淡化。兩相對照，不難看出，對日不惜一戰、對中不惜一跪的那些人，到底存有怎樣的心思。

事實上，離間台日的夥伴關係，也背離了兩蔣政權的國際戰略。中華民國也好，台灣也好，要抗拒北京併吞，遠近各有一個夥伴，亦即日本與美國。現在的統派，儼然認定台日友好是終極統一的絆腳石，所以意圖在台灣社會散播反日情緒，尤其想把中日八年戰爭的心結，移花接木到當時屬於日本領土的台灣。甚而，他們還將台灣人污名化為皇民後裔。他們仇恨日本，也仇恨認同台灣，兩種心結集於一身，豈偶然哉？那些畸形的民族主義者，對台日總是流露出狂妄自大的優越感，卻渾然不覺長期存在民族內部的專制統治，這是怎樣的幽暗意識作祟？

除了政治現實、戰略需要，台日還分享一種現代文明生活的要素，那就是民主自由人權等所代表的普世價值。在民主退潮的亞洲，台日宛如一對雙子星，從不同的角度反映出，專制中國經濟快速成長背後的文明坎陷。畸形的民族主義，始終貶抑日本為次級國家，實際上多數中國人內心卻崇慕日本不已。一如，畸形的民族主義，將力抗中國併吞的台灣視為台毒，其實多數中國人不得不承認，民主台灣獨立於專制中國之外，二三五○萬人自我統治的生活現狀，寫照著他們發乎人性卻求之不得的起碼欲求。

最近，中國一反常態拉攏日本，以舒緩貿易戰、印太戰略的壓力，台灣統派則在蓄意製造台日矛盾。中國外交割喉，統派卻藉機推銷九二共識，馬英九稱：不要認為美國、日本可以幫我們甚麼忙，他們能做的非常非常有限，國際關係也是如此，兩岸直接打交道才能解決。真是可笑，無知於地緣政治的合縱連橫，飛蛾撲火般套入北京絞索，終極統一的國際觀如此而已。面對中國巨蟒纏身，卻割斷美日安全連結，還有甚麼「不統」的空間可言？陷台灣於孤立，從而無法獨立，恐怕才是他們真正的潛台詞吧！

或許不是巧合，八二三成了他們吹噓功在台灣的象徵符號。但是，與八二三相關的另一個象徵符號，他們卻避之唯恐不及，那就是八三一（軍中樂園）。台灣婦女受「敵軍」蹂躪，他們義憤填膺；台灣婦女受「我軍」摧殘，他們置若罔聞。睜一隻眼，閉一隻眼，明顯的雙重標準。更可笑的，高舉八二三，向台灣人討功勞，卻不提多少台灣人淪為中國內戰的砲灰。遑論，他們早就向兩蔣的宿敵彎腰折背了，「捍衛中華民國」宛如「促統」的遮羞布，還在樂此不疲消費八二三！內戰敗方的再投降，不敢明目張膽反美，反台反日的激情展演，於是成為他們最後的舞台！