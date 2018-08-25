自由廣場》物極必反 統極必獨

◎ 王伯仁

中國又悍拔我中美洲友邦薩爾瓦多，使我邦交國剩十七國，且多是蕞爾小國。中國以為這樣可以孤立台灣，當世界沒有國家承認ROC之時，我們就會向他投降，「投懷送抱」。不過，這個機關算盡的算盤可能顛倒打了，悍奪我邦交國以致趨近於零，極有可能使我逼不得已放棄ROC這個早就不合時宜的「雞肋」國名，另建立例如「台灣共和國」新國家。

中國近月連續以金錢外交，霸奪我數個邦交國家，依據他們的統戰觀念，使我邦交國愈少，可打擊我人民士氣，逼使政府向「九二共識」靠攏，當我邦交國為零時，就是接受中國「文統」之時，否則在世界無立錐之地，怎麼「生存」下去？

中國這個算盤打得精，但忘了他們老祖宗有句「物極必反」的古訓，市井也有一句「狗急跳牆」的俗話。老實說，ROC這個名字在聯合國大會席位被PRC替代後，就變得很不好用，ROC憲法是件六尺人穿丈二金剛衣和歐尼爾巨鞋之舉，光是領土包括中國大陸、西藏、新疆、外蒙古⋯⋯，就足以笑掉世界人的大牙，誰會相信？以實際而言，ROC二戰後依戰勝國盟軍之令，佔領地只有台灣和澎湖，連金門、馬祖都沒有。

中國逼ROC日蹙，但結果不見得是「投降」，法新社就引少年大衛力戰巨人歌利亞的故事，結果大衛贏了。英國漢諾丁大學中國研究計劃主任蘇利文，就認為中國猛挖牆腳的結果，極可能反而「幫倒忙」、「催促助長」台灣共和國（Republica of Taiwan）的誕生。蘇利文的見解非無的放矢，看台灣人民和政府對接二連三斷交事件的淡定，和美國政府愈來愈強硬力挺，是有些端倪開始隱而微現的。

（作者為資深新聞工作者）