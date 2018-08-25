自由廣場》治水在人 豪雨在天

◎ 李文正

超大豪雨過後，開始出現「台南、高雄幾百億的治水預算都花去哪了？」「怎麼還是淹水？」等等一句話就完結的批評聲浪，完全不討論任何技術性的細節，似乎誰只要幫忙解釋，就是政府的官僚式護航，實情真是如此嗎？

首先，南高屏八月二十三日的雨量實在驚人，這三個縣市許多地區的降雨，都已經遠超越氣象局網站上，對「致災性超大豪雨」的定義（註：24小時累積雨量達500毫米以上稱之為超大豪雨，extremely torrential rain），這是世界上許多地區一整年的降雨量，南部在一天內就達到、甚至超過這個量，這可能是放颱風假就往百貨公司、KTV、各大影城跑的台北人，很難想像的雨量，絕對不是一般日常的「下大雨」云云。

再者，以台南的治水工程來說，這次被批得很慘的八年八百億治水預算，台南在各縣市當中分配最多，拿了兩成，也就是一百六十億元，錢都花下去了怎麼還會淹水？除了像這樣直觀的感受，我們必須知道的是，治水工程在建置的時候，都會設定一個「治水承受容量」，簡單來說就是以該預算投入、建置、驗收完畢後，預期能應付多大的雨水量，那台南這一百六十億的治水承受容量是多少呢？答案是，「250MM」，前天的雨量在許多地區都是超過此預期承受容量許多、甚至兩倍以上，如果在以上種種的客觀條件下，還能完全不淹水的話，那根本是期待神蹟降臨。

接下來可能會有人主張，既然治水承受容量不夠，當時為什麼不將標準拉高一些呢？把治水承受工程容量提高到500MM甚至700MM就好了吧；問題在於錢跟工程施作的難度。許多人都有北部不易淹水的印象，一是因為地理位置關係，本來就較少機會遇到像南部這樣極端的持續性豪雨；二是，治水預算分配，包括基隆河、淡水河在內的治水工程預算，都分別是三百億、五百億起跳的，跟南部地區整個縣市的預算相比之下，可說是有過之而無不及。沒有人希望淹水發生，但在這樣的大前提之下，一味地批評南部治水預算白花，公平嗎？（作者為國立南科國際實驗高級中學公民科老師）