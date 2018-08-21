自由廣場》熱血甲子園第100回

◎ 陳禹辰

二十日、二十一日是第一百回甲子園大會的準決勝與決勝戰。百年熱血一瞬間，日治時期代表台灣出賽的高中球隊，這些「野球長輩」現在應該都九十多歲了！二○一四年因為KANO的影響，年輕一代透過電影重新認識了甲子園，每年夏天更有不少觀光客進入甲子園，觀看一年一度的精彩賽事。

台灣所熟知的甲子園賽事，全名為「全國高等學校棒球選手權大會」，也稱為「夏季甲子園」。台灣之前的「金龍旗」或現在的「黑豹旗」即為仿效該賽而生，差別在日本的參賽資格採一府縣一校制，在各地區資格賽獲勝方能進入高校野球的最高殿堂—甲子園。

記得第一次現場看開幕戰時，好奇為什麼場邊觀眾都往計分看板方向看，原來開幕的賽球是從直升機上從天而降，接著防空警報響起，PLAY BALL！頓時全場熱血沸騰。

而因為輸了這一場，就要收拾行李打道回府，所以球員用盡全力，場邊的啦啦隊、樂隊、加油團亦聲嘶力竭。比賽結束時，球員們向場邊加油團行禮，輸的隊伍邊落淚邊挖甲子園黑土帶回紀念，畢竟這也許是此生最後一次打進甲子園賽事；觀眾席上也有人淚流滿面，筆者每次觀戰，每次都感動得落淚。而贏方也不輕鬆，戰戰兢兢，繼續備戰直到「日本一」誕生。

猶記得阪神電車甲子園站天橋的標語：「高校球児の98％がここで敗者になる，そしてもっと強くなる」，98%的高中球員會在這裡輸球，然後變得更強。或許就是這種KANO的精神，讓甲子園的野球魂跨越數個世代，從日本到台灣仍歷久不衰吧！

（作者任職自動控制業，桃園市民）