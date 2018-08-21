自由廣場》（青年時評）「國民黨式論述」123

◎ 王濬

一杯「85度C」咖啡被迫升溫至「92度C」，中國對臺灣的赤裸霸凌至此又添一樁新頁。而在繼過往的許多臺灣企業與臺灣人都陸續強迫「被道歉」後，85度C的被迫「85度膝」舉動，自引得國人的同仇敵愾。前美國在臺協會主席卜睿哲（Richard Bush）批評中國的行為是「荒謬至極」、「這是中國對臺灣最惡劣的霸凌」；甚至更讓蔡總統此次「同慶之旅」的出訪新聞一躍上國際媒體的目光，更讓輿論重新討論起中國近年對臺灣的野蠻與鴨霸。

無奈與令人不解的是：對這一完全由中國單方面發動的無理舉動，以及臺灣企業必須要因顧及中國市場而被迫「屈膝」的鬧劇重演；臺灣最大並曾經執政的在野黨：中國國民黨，他們看待這些事件的標準與邏輯，似乎永遠都與大多數的臺灣人截然不同。

「國民黨式論述之一」：萬事皆怪蔡政府

當世界都在譴責中國時，國民黨卻總要辦法把矛頭調轉回來，對準蔡政府，完全不在乎其論述是如何違背最基本的常理。他們說，都是因為蔡政府造成兩岸關係緊張，卻對那用軍事、政治與經濟力量在全面恫嚇臺灣的中國，從來不敢吭聲一句；他們說，是因為蔡政府不放棄「臺獨」主張，連帶85度C這種企業都要因為一杯咖啡而受牽累，卻不敢去面對中國這種幾近走火入魔的行為是否合乎文明、又是否在挑戰正常民主國家的底線。

他們更說，中國對臺的抵制都是「民間自發」的，不像臺灣是由官方主導與發動「反制」──真的是見鬼了，哪一次這種中國式民族主義的狂熱，不是由中國官方自己主導與煽動？然後見苗頭不對，就再推給說是國內的「民粹主義」作祟？（最近的例子，就是美中貿易戰）一個官方宣傳系統的龐大與網路言論審查的規模，都遠遠高出世界上任何一個國家的專制極權政府，能說出這種鬼話也是好笑。而更可笑的是，居然還有其他國家的政黨與政治人物相信並替其背書。只能說，真的是「一種米養百種人」，而那些靠中國臉色吃飯的，自然也是「中國米養中國黨」了。

「國民黨式論述之二」：「九二共識」才是活路

對臺灣人來說，中國每次的霸凌都是在對全體國人的挑釁與傷害。但對國民黨來說，這卻代表著是在對「九二共識」的助攻與宣傳。反正任何的打壓事件，都能解讀成肇因蔡政府時的「兩岸關係不佳」；而為什麼兩岸關係會不佳呢？因為民進黨不願承認「九二共識」；那承認了「九二共識」會怎麼樣呢？──廢話，當然是從此揮別陰霾、雨過天晴，中國從此再也只會對臺灣好，兩岸一家人攜手共同走向光明的未來……

我不知道你看到這還看不看得下去；但至少可以肯定的是：如果真的有這麼好用、萬靈萬應的超級咒語，那早就世界和平、宇宙間都充滿了愛與勇氣。「九二共識」不過是中國現階段霸凌臺灣、攻擊民進黨、扶植國民黨的慣用理由──先不論中共對於「九二共識」的真正認知與詮釋，就是代表著「臺灣是中國的一部分」且「臺灣問題就是中國的內政問題」了──等哪天真的不幸讓國民黨又死灰復燃，開始天真地唸起「九二共識」並期望兩岸就此順風順雨時──等著瞧吧，中國到時一定會再有更多的得寸進尺與「加碼」，直到你自願地完全交出主權與尊嚴。這就是中國對臺戰略的終極目標，既從未變過，更世人皆知；唯獨某些政黨，願為一時的政治利益或個人經商，而選擇蒙蔽與欺騙。

「國民黨式論述之三」：選我選我選我！

越接近選舉，國民黨的這些話語就越發地嘴砲與激昂。而其最終的結論導向，不外乎都是要選民能夠「再一次」地支持國民黨、票投國民黨；稱唯有如此方能「逆轉」情勢、重歸「和平」。為了能重新執政，攻擊執政黨政府顯然是必要的；為了能持續有來自中國的聲援與支持，狂唸政治咒語與「逢民進黨必反」也是當然必須的──至於那真正的是非黑白、主權尊嚴、自由民主呢？顯然在國民黨已要不擇手段的選舉算盤裡，已完全沒有這些。

而在國民黨式的這些論述之中，最令人感到髮指與不齒的，還不是他們自己選擇了要說什麼──而是他們每次所說的內容，都與中共的論調幾乎一模一樣：惡人先告狀地批評是蔡政府造成的這一切、跳針式地不斷重申「九二共識」與「兩岸一家親」、期間沒來由地穿插幾句「反對臺獨」……不只是像，更近乎完全一樣；不只一樣，有時你真的快要分不清楚：那些個在鏡頭前、八德路上、立法院記者會現場的，究竟是臺灣目前最大的在野黨，還是，另一個比較大尾的「中共駐臺附隨組織」？

（作者為台灣大學國發所碩士生）