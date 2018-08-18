九合一選舉正式開跑，中選會前天與各縣市同步發布地方公職人員選舉公告，預定在十月十九日抽籤號次，十一月二十四日投票。同時舉行的，還有公投法修正之後的幾件公投案。今年的選舉，雖然是地方選舉，但普遍被視為二○二○總統、立委選舉的前哨戰，選舉結果或可預卜一年多以後的大選，所以有志問鼎大位的勢力無不全力以赴，連覬覦台灣的中國也在摩拳擦掌。可以說，這一百天的選舉造勢，將是決定台灣未來走向的一百天。

從二○一四到二○一六，公民運動與太陽花學運等，摧枯拉朽執政失敗的馬政府，國民黨從完全執政淪為完全在野。當時，整個台灣的政治氣氛顯示，國民黨奄奄一息很難再起，民進黨如日中天可能長期執政。然而，兩年多來，小英政府的執政方略失當，竟導致民意支持度低迷不振。改革，原屬民之所欲，乃是小英政府的強項。詎料，改革的戰場太廣、戰線太長，卻使送分題也僅是勉強及格，還釀成改革的反作用力，造成小英政府的困擾，也因此，對年底的地方選舉，投下一道灰色的影子。原本可確定的四年甚至八年，如今變成不確定的未來，殊為可惜。

執政成績不出色，或可解釋為新手上路。不過，隨著政黨輪替習以為常，民意對執政者的期待也相對提高了。更何況，完全執政承擔了高度民意期待，一旦具體政績沒亮眼表現，民意的失望也會形成更強烈的對比。其實，兩年多來的民調低迷，很大的原因就出在，改革的節奏與速度、經濟復甦的外溢效果，尚未令人切身有感。許多人延續了對馬政府的失望，對小英政府的期待開高走低。就此而言，先前老藍男內閣之慢活步調，實屬蹉跎良機。賴內閣接手，從積極解決產業的五缺問題下手，終於打破慢活內閣的沉悶，讓民意耳目一新，也讓經濟表現持續翻升。但，課表也到了期中考的時候了。

小英政府陷入困境，在野的國民黨頑抗改革、唱衰台灣，也未必從中得利。年底選舉布局，民進黨有民進黨的包袱，國民黨也有國民黨的包袱，當然，執政一方的包袱難免會沉重一點。可以看得出來，國民黨的選舉布局，延續二○一四、二○一六的荒腔；令人意外的是，民進黨的提名策略，也有諸多令人傻眼的走板。於是，黨內互打，成為國民兩黨各自難念的經，其所形成的力學衝撞，造成選情評估的不確定性。很可能，這次選舉，有些選區，最後因為突發劇情，而對結果投入化學變化。尤其是，中國因素會有甚麼正反作用，現在還言之過早。再說，全球經濟的詭譎變化，對復甦中的台灣經濟會產生何種影響，還有待觀察。

決定台灣的一百天之前，很多選舉動態已經上演了。那些序幕拉開新的對陣態勢，有可能在某種程度決定了這場選舉的結構，值得注意。其中最受矚目者，莫過於台北市的首都之役。上次選舉，綠白合作大勝藍營；這次選舉，藍白綠各有人選。然而，藍綠的聲勢，似乎仍小於白，而其蝴蝶效應，受衝擊者似乎是綠大於藍。至於時代力量，大綠小綠各自努力，也對民進黨形成擠壓。因此，一般認為，國民黨從谷底翻身的機會，可能大於民進黨維持二○一四的戰績。民進黨完全執政，卻自陷四面埋伏的處境，潛在的獲利者，當然是覬覦台灣這塊土地的外患。經過多次介入台灣選舉的失敗經驗，北京的操盤手似乎愈來愈能抓到切入台灣內部矛盾的突破口了。

民進黨完全執政，習近平大權在握，台灣善意維持現狀，卻遭北京全面加壓。外交的挖台，國際的堵台，軍事的繞台，統戰的入台，經濟的窮台，民生的惠台，多手策略集於一體，考驗著本土政權的治國能力。經濟選民，甚至經濟統派，是否會在威脅利誘之下，產生斯德哥爾摩症候群，將是這場選舉的初體驗。於是，台灣選舉儼然多了一個不在場的有力參與者，選民如何透過選票確保選舉結果的自主性，既在測試公民的覺醒程度，也是決定台灣未來民主走向的關鍵。