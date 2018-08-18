自由廣場》國民黨還在對日抗戰？

◎ 陳天隆

最近，在台南的中國國民黨設置了一座慰安婦雕像，引起台日高度關注，對於一個在日本生活幾十年的台灣人來說，感觸格外多，也希望藉這個機會，說一說我內心的想法。

慰安婦事件，是人類歷史上的傷口，更是歷史的悲劇，無論在任何時空環境下，都不應該有女性因受暴力脅迫，傷害身心自主及尊嚴，也因此，國際社會也一直關注此事，事實上，從一九九二年的宮澤首相開始，包括一九九三年八月四日，內閣官房長官河野洋平發表了《河野談話》，也對「從軍慰安婦而感受過多次痛苦、身心負著難以癒合的傷口的所有人士」表達「衷心的歉意及反省之情」。前首相小泉純一郎以及橋本龍太郎都給前慰安婦寄出（表示道歉的）信函，安倍首相也曾在二○○七年三月十一日，表達「向當時心靈受到創傷、飽受艱辛的人士，致以衷心的歉意」，嚴肅面對這不幸事件。

雖然歷史傷痛不會磨滅，但人類社會也要在一次次修正後，和諧向前，這幾年來，台南與日本眾多城市交流友好，不論在觀光旅遊，文化教育，以及工商往來下，互利互惠，兩地人民也都有善意的連結。

尤其是做為許多日本人「第二故鄉」的台南市，長期以來，和日本關係緊密，從九二一地震以來，先後歷經日本三一一大地震、台南○二○六強震及熊本強震，因為將心比心、彼此扶持。日本三一一地震，台灣最關心日本；台南地震，日本最關心台灣，培養出如家人般的感情。

每次到台南，在大街小巷都可以看到日本遊客穿梭其間，甚至還有日本人喜歡台南，落籍在台南；根據統計，二○一七年來台南觀光的國際旅客有五十萬人次，其中第一名是日本的十五．六萬人次，佔了卅一．二％，能有這樣的連結，是戰後不論政府或民間，持續努力下，好不容易看到的成果。

這幾年來，日台交流更加頻繁，不但推出日本大阪與台南的直航班機，台南市還多次到日本舉辦旅遊推介會，市長甚至還專程前來促銷該市農特產，兩地密切的互動，讓人民都能互蒙其利。

不過，這次台灣在野黨藉由設立慰安婦銅像，故意挑起日台對立，其實已經打擊到兩國辛苦建立的交流，我身邊有不少日本朋友擔心的問我，台南是不是不歡迎日本人了，我向台南市官方求證確認，這只是在野黨的人、為了選舉的花樣，絕大多數的台南人，還是歡迎日本觀光客的，請大家放心，繼續到台南去，不要因為有心人士的故意操作，反而打擊到對我們友善的台南朋友們，實為不公平，借此文章申述我們在日本僑民的心聲及感慨！

（作者為日本台南市後援會會長）