鏗鏘集》三個台灣人，一種時代風景

一九六四年彭明敏和兩位學生發表〈台灣人民自救運動宣言〉欲救亡圖存，成為政治犯。（資料照）

劉慶瑞、彭明敏、李登輝，出生一九二○年代，三位也都是台大人。一九四五年八月十五日、日本戰敗後，分別自原東京帝大、京都帝大回來台灣。劉慶瑞在法律系，彭明敏在政治系，李登輝在農經系，他們跨越了兩個國度，台灣從日本而中華民國。二○一八年八月十五日，經過七十三年了。

在日本，戰敗後自視為廢墟或荒地。一九二○世代知識人凝視荒地、走向廢墟，走過荒地或廢墟，心裡吶喊著「現在，向左或向右都是我的自由。」日本的戰後復興有這樣的文化肌理。

戰後台灣被據佔統治，祖國之夢留遺恨。中華民國，其實是國民黨中國。不只一九四七年發生二二八事件，一九四九年流亡到台灣偏安一隅的這個殘餘中國，在虛構化的政治情境中，藉戒嚴獨裁宰制了這個島嶼。

劉慶瑞，一九六一年英年早逝。據傳他草擬了台灣憲法。形塑過台灣的國家之夢。酷愛歌德和里爾克的他，早在台中一中就讀時，就寫了有關他們的文章。死後，同為中學校友的詩人詹冰，以〈悲美的距離〉詩作悼念。中學校友詩人陳千武也寫〈哀韻〉。他的妻子以劉郭婉容之名，發表一首詩〈等待〉，結尾的行句是「惟見天角偶露一顆至誠聰慧的星／默然投射著永恆的光瑩。」

彭明敏，被拔擢為台大政治系主任，也被任命為中華民國駐聯合國代表團顧問，有知識人良心的他，一九六四年和兩位學生發表〈台灣人民自救運動宣言〉欲救亡圖存，成為政治犯。幸賴外籍人士協助出國，流亡數十年，在李登輝出任總統的一九九○年代初才回到自己的國度。

李登輝走了一條與彭明敏不一樣的路，成了日本作家上坂冬子傳記書裡的《虎口的總統》。他進入黨國體制，等待發揮才具，實踐他心目中的台灣論。以特殊國與國關係喻示在台灣的中華民國與中華人民共和國關係，但中國國民黨人並不領情。

玉碎型的彭明敏和瓦全型的李登輝兩人，分別代表民進黨和中國國民黨競選總統。李登輝獲得過半數選票，李彭兩人的選票合計超過七十五％，這是一九九六年，總統直選的台灣政治形勢。現在，台灣的時代風景呢？終戰七十三年，台灣國家的自我建構是什麼樣子？台灣在殘餘、虛構、他者的中國形勢，政治充滿謊言，謊言瀰漫政治。中國的羅網突破不了。昔日以反共治罪人民的黨國殖民意識論群竟要台灣投共降中，競相當起買辦，什麼時代？什麼風景？（作者李敏勇，詩人）