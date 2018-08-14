社論》課綱審議的正途與歪理

最近引起討論的全聯中元節「好事成真」廣告，最足以具體凸顯台灣文化的特色。廣告中的三位人物，據信是戰後白色恐怖的受害者。（資料照）

十二年國教課綱中的社會領域連日進行審議，包括增加台灣史比例、轉型正義等議題都經討論。一如以往，課綱討論廣受矚目，牽涉台灣主體化及轉型正義的議題，尤不免招來惡意攻擊，連中國都來湊一腳，以「文化台獨」橫加抨擊。

這種現象，其來有自。台灣長年受外來政權統治，透過教育對台灣人民洗腦。台灣民主化之後，國家認同錯亂的問題未解，轉型正義遲未啟動，黨國勢力仍盤據教育文化部門，對教育正常化的工作敵視且抗拒，常拿各種歪論刻意攻擊扭曲。

尤有甚者，同樣以黨國體制統治中國的北京當局，對台灣積極建立本土自主的教育內容，也很看不順眼。它隔海口出惡言，宣稱將導致台灣學子產生錯誤認知，難以面對真相，「激化兩岸矛盾」。

從而，十二年國教課綱審議，遭到台灣黨國殘餘勢力與中國兩面夾擊，甚至還有各種出自意識形態、國家認同、文化霸閥、政治勢力的明槍暗箭突襲，以各種歪理阻撓理性討論。

「去中國化」最常出自中國及台灣黨國殘餘勢力之口，用來反對或壓制台灣人民追求自主自立的一切努力。台灣歷經多年努力耕耘，以民主、自由、人權的普世價值為範，與國際文明社會密切互動，自應以此為原則，具體彰顯於教育基本內容。就此而言，在課綱審議中，最重要的是讓學子接受以台灣為主體的教育，提供基本學識素養，培養正直品格的現代化國民。

歷史教育是最明顯的例子。課綱理應讓學子了解這一土地及人民的過去，兼及世界歷史，而不是把台灣當中國的邊陲，視台灣歷史為中國歷史的一小旁支。然而，多年來台灣歷史教育一直陷入這種窠臼，不但以中國歷史為尊為主，且因內容偏重中國朝代興亡，以致學子長期背誦中國歷朝興衰及皇帝更迭，對同期間的世界歷史，以及更重要的，台灣多元種族在美麗島這一土地所發展的歷史文化，反因遭到漠視而茫然。

新課綱在高中歷史部分，從編年史改為主題式，不再以中國史、台灣史及世界史的方式來呈現，而採區域式、主題式的方式編寫，把中國史放在東亞史的脈絡下討論。相就於過去的偏失，這一新編寫方式立即招致「去中國化」的抨擊。

然而，「去中國化」的指控，由於中國與台灣黨國體制擁護者的濫用，已成陳腔濫調，且因不合常理，也不符事實，在台灣的意見市場銷路越來越差。事實上，中國文化只是台灣文化的一部分，正如南島文化、日本文化、西洋文化，都是構成台灣文化的重要元素。的確，在過去四百年間，由於早年大量移入的漢人，與戰後強勢統治的中國大陸外來政權，都讓漢文化在台灣文化中佔有較高的比重；二十世紀之前漢人所發展的漢語及民俗文化，尤為台灣文化的寶貴遺產，有別於其他華人社會。但台灣文化不是中國文化的一部分，台灣文化不等同於中國文化，是再明顯不過的現實。

最近引起討論的全聯中元節「好事成真」廣告，最足以具體凸顯台灣文化的特色。廣告中的三位人物，據信是戰後白色恐怖的受害者，包括說日語的婦人、操老兵口音的長者、講台灣母語的年輕人，都是曾生活在這一土地的過往者，藉感謝台灣人普度的民俗，凸出台灣社會的溫暖良善、兼容不同族群的愛與包容。台灣所需要的歷史社會教育，正是反映這樣的兼具台灣、日本及中國大陸的元素，並強調更久遠的南島文化、更廣闊的荷西等西洋及世界文化成分。

從而，祭出「去中國化」、「文化台獨」等帽子阻撓課綱的審議，既文不對題，只顯示當事人的心虛。戰後台灣，只有黨國當局「去台灣化」，輕賤台灣、獨尊中國；如今教育邁向自立自主，只是正常化的工作，讓學子接受正常教育內容，培養正常國民，讓台灣早日成為正常的國家社會。

至於中國，真正傷害台灣人民感情的，是北京方面不斷打壓，強迫國際航空公司改台灣之名、取消東亞青奧、襲奪台灣友邦都屬之。從「回歸」後香港人對中國的反感，聯合國證實上百萬維族人在新疆遭秘密囚禁，中國實應反求諸己，對台灣審議課綱說三道四，只是讓台灣人民更反感。