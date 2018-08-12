自由廣場》民進黨與台灣隊

◎ 林瑞霞

皮之不存毛將焉附？

2020東京奧運公投連署預定在八月底完成二十八萬份的連署，目前尚缺十一萬份，發起單位在各地火車站、捷運站出口及人潮多的地方發起更多的連署活動，這份心真的令人感動。

以嘉義為例，其實嘉義的志工，早在七月底即開始在火車站前設站連署，經由媒體報導後，常有鄉親從鄰近鄉村新港、竹崎、水上趕來，老人家騎摩托車來回一個多小時，就是要來連署！其中有位七十四歲鄉親要搭車回台北，連署完，再度出現時居然買了三個鐵路便當塞給志工，直說「你們辛苦了，感謝你們！」還有買飲料、粽子……，鄉親愛台灣的那股熱情質樸，給了十八至二十歲年輕學子一種典範。

可惜，相對於草根民眾的熱情，民進黨地方的政治領袖，除了在服務處等人去連署，不見熱情公開推動，和過去的積極判若兩極！

民進黨是覺得他們已經取得全面執政，可以安心大意了嗎？「水能載舟亦能覆舟」，民進黨的勝利是很脆弱的，它的贏，其實是建立在國民黨的腐敗，民進黨可以靠罵國民黨而獲得選票，但民進黨執政兩年，坦白說，人民是失望的！

在此情形下，筆者認為，年底選戰，除了候選人的實力和魅力，更重要的是如何激起「台灣人民對中國蠻橫無理打壓」的敵愾同仇，讓人民知道如何區隔「台灣隊」和「中國隊」，這是心理戰的關鍵！

換句話說，台灣要贏！這是民進黨想贏的硬道理！剩下三個星期，2020東奧正名公投連署如果無法達到二十八萬份的連署門檻，台灣的氣勢受挫，這是民進黨小英主席所樂見？皮之不存，毛將焉附啊！

（作者為2020東奧台灣正名公投連署嘉義志工）