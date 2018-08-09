自由廣場》扁案「蘇炳坤模式」

◎ 徐立德

蘇炳坤被控在三十二年前持刀搶銀樓遭判刑十五年確定，他入獄服刑二年後，由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑。去年他聲請再審，高院再審庭昨天為蘇炳坤平反判他無罪，本案創下司法史上總統赦免後獲再審且改判無罪的首例；蘇炳坤案也為特赦阿扁問題指引了一條新的方向。

特赦阿扁議題一而再、再而三浮上檯面，特赦與否爭論多年，社會一直沒有共識，陳水扁的意思似乎在於他要的是無罪平反，他要求重審扁案，還他清白，特赦並不是他的優先考量。而監察委員陳師孟也表示，他並不贊成蔡英文現階段需要迫切對陳水扁特赦，因為特赦是把所有真相「掃到地毯下」，他主張在特赦之前，必須先做的是，將扁案真相調查清楚。

特赦是指免除特定罪犯刑的執行，不用再坐牢，但罪行在法律上未消滅，這對阿扁而言，接受特赦會被外界解讀為阿扁有罪，因其倘若無罪，何來赦免的事。

現在，蘇炳坤案為特赦阿扁問題指引了新的方向：蔡英文總統可以先特赦阿扁，然後阿扁再循蘇炳坤模式聲請再審，重審扁案，還他清白，這就解決了特赦會被外界解讀阿扁認罪的問題。

接下來要看擁有最後決定權的蔡英文究竟會如何妥適處理了。總統才有權特赦陳水扁，蔡英文遲遲未能特赦陳水扁，理由是阿扁有一個案子已經判刑，但還有五個案子在審，法律對還沒判刑確定的案子是不能特赦的。

但筆者認為這個理由似是而非，因為赦免法並沒有規定一個人只能特赦一次；總統依法不能特赦尚在審理的案件，但可以先就阿扁已經定讞的案子行使特赦權，至於阿扁其他還在審理中的案子，等到將來確定後再說，因為一碼歸一碼，其他還在審理中的案子誰又能說一定會判有罪？

目前，阿扁尚在審理的案件都停止審理，也不可能期待近期就把程序走完，若要等待確定司法判決才特赦，不知要等到何年何月？且萬一國民黨重掌政權，以該黨干預司法前科、類如馬英九追殺侯寬仁的報復心態，甚至司法人員「表態效忠」的黨國舊習，阿扁的未來恐怕只會更悲慘！

轉型正義尚未完成，特赦前國家元首當然是政治問題，只依法論法而不做政治考量，不見得周全吧！

（作者為資深社會工作者，台北市民）