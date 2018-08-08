自由廣場》中國憑甚麼談「制度之爭」

◎ 孫國祥

今年五月底中共國台辦發言人安峰山回應BBC中文網所創「脫台者」一詞首次提及「兩岸進入制度和人才之爭」；七月初習近平在「連習會」進一步強化制度之爭之論述；近日美國國務卿蓬佩奧展現美國對印太地區「自由與開放」的承諾，北京學者亦呼應是一種發展模式、制度及價值理念之爭。

曾幾何時實施「專制集中」及「計劃經濟」的共產中國挑戰施行「民主制度」及「自由經濟」的民主國家？中國「強起來」的自信，主要依恃過去的經濟成果，及其發展模式被部分國關學者視為是一種集體領導下的賢能政治（Political Meritocracy），有別於西方民主之另類有效治理方式；其價值理念認為民主國家缺乏效率及民粹盛行，深信共產黨掌控國家資源，能帶來「一國良治」。

從中國引以為豪的經濟發展來看，過去經濟的成長主要仰賴國內不斷擴張的投資及不斷擴大的信貸，卻忽略產業結構、城鄉發展、缺乏環保意識及智慧產權觀念。今天的中國仍是一個「組裝與代工」的經濟體，缺乏「創新與研發」，被指控竊取他國智產權及強迫科技轉移的國家；且正面臨經濟成長率下滑的「新常態」、及債務總額超過GDP近三倍、以及人均一萬一千美元「中等收入陷阱」的危機；到目前全球尚未有威權國家通過「中等收入陷阱」轉型成功，卻沒有採行民主政治制度的案例。

中共為維持「政績合法性」(performance legitimacy)以正當統治中國大陸，曾嘗試在「政治制度」上主動改變，調適成「有彈性的威權」；江胡時期對於「政治改革」都有高度共識，2010年溫家寶更直指「人們對於民主和自由的渴望是不可阻擋的」。惟2012年習近平掌權後，中國不僅不再談論「政治改革」，更在2013年發布「第九號文件」嚴峻禁止宣揚西方民主憲政、普世價值、公民社會、自由經濟、新聞出版及不得質疑具中國特色的社會主義。

習近平堅信中國特色社會主義的優越性，在壟斷掌控國家機器後，箝制公民社會言論集會自由，打壓異議份子及維權人士，並以「歐威爾式」手段及大數據與人工智能來執行社會控制，壓制人民對「民主與自由」的需求，造成後天安門事件以來對中國人民最大的壓抑，各種「群體性事件」不斷攀升，每年動輒十數萬件。

中共過去集體領導制度已被習核心所壓倒；鄧小平軟性威權體制轉變成習近平的硬性威權主義；江胡時期難得釋出些許「民主和自由」的政治改革也被習近平高壓統治「鋼鐵般的意志」所替代。現在中共政權所謂的發展模式、制度或價值理念，恐怕只剩下一種行政的、命令式的、個人集權化的、榨取式的、專斷獨裁的治理體制。

中國發言人或御用學者自我感覺良好的「價值理念」，除了北韓金氏政權外，沒有其他國家願意追隨；沒有自由、民主、人權、法治的「政治制度」，對於生長在台灣等民主國家的人民完全不具吸引力；至於沒有公平、正義及充滿貪腐的「發展模式」，如何說服他國政府去效仿或借鏡？

（作者曾任政府駐外人員）