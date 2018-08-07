自由廣場》孫文廣真漢子 許歷農知恥乎

◎ 蔡敏雄

昔日「反共大將」許歷農於去年軍人節前夕突然「老番癲」大放厥詞，以「目前中國已經不再是貧窮、落後的共產國家，而是世界經濟大國之一，所以，當年反共理由早已不復存在，當然不能為反對而反對。」原來，人民幣擺中間，民主、自由、人權擺一邊，就是他不再反共的理由。

今年八月一日晚間，比許歷農小十六歲的中國山東大學退休教授孫文廣，在家中接受美國之音的電話採訪，他在節目中說：「中國現在的情況是國內的窮人非常的多，有的看不起病、有的無法養老、有的無法上學，那麼在這種情況下，到外面去撒錢，它本身就會激起國內民間的一種反彈。」肺腑忠言，異於許歷農虛偽的歌功頌德。孫教授雖強調自己的言論自由，但隨即數名中共公安破門而入，他「被失蹤了！」許歷農標榜中共「求同存異」的謊言也同時被揭穿了！

假疫苗事件引爆中國父母對子女健康與安全的恐懼，憤怒的中國網民表示「已經對這個無恥的國家絕望了！」請求「美國總統川普救救中國孩子，救救中國人權！」甚至在兒童醫院廁所出現「顛覆共產黨」的塗鴉。香港《明報》的一篇文章更直述：「假疫苗的針，無情刺破了習近平吹噓的偉大中國夢。一帶一路再偉大，也無法保障祖國花朵的健康成長。」對許歷農心目中「經濟大國」之核心價值表達了高度質疑，同時與孫文廣高見共鳴。

中國雖是全球第二大經濟體，但二○一八人均ＧＤＰ預測卻僅九三七六美元，全球排名七十二，還比排名三十八的台灣少了一五五○○美元。中國貧富差距擴大，社會問題叢生，許多中國人對這個大國崛起的祖國不具信心，爭相移民外國，以繁衍子孫、享受自由民主的生活，就是身在台灣天天高嚷「九二共識」的統派「許歷農們」，也不屑移住其「祖國」呢！

（作者為台中市開業醫師）