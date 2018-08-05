自由廣場》柯市長的「政治富流感」

◎ 呂文欽

二○一三年美國德州一名家境富裕的十六歲少年伊桑．庫奇，因酒後駕駛撞死了四名路人，僅被判緩刑十年，不用坐牢，理由是庫奇的辯護律師請來心理專家在庭上作證，指出這都是其父母把他害成這樣：他從小就想要甚麼就有甚麼，罹患了所謂的「富流感」（Affluenza）。

伊桑．庫奇讓我聯想到柯文哲。北農總經理吳音寧，依「臺北市政府投資事業管理監督自治條例」規定，不需出席台北市議會接受總質詢，但是柯文哲市長一句「醜媳婦也要見公婆」，去應和藍營議長吳碧珠的「潛規則」說，令人匪夷所思，更不以為然。議員問政品質參差不齊，向來不是新鮮事，無須浪費時間著墨批評。然而自詡高智商又是社會菁英出身的首都市長，不依法行事，可就不可原諒了！

熟諳網路操作並投年輕人所好的柯市長，被網路鄉民們捧上天不在話下，更是媒體寵兒。短短三年，這位要鎂光燈有鎂光燈、要權力有權力的市長，快速地染上嚴重的「政治富流感」，竟然開始視法律為無物。「有病就要看醫生」，各位自視優越的天龍人，你們的選票就是醫治柯市長的良藥，以慈悲與智慧阻止他的症狀繼續惡化。

（作者為國中教師，桃園市民）

最糟糕的身教

◎ 蔡田

日前，台北市長柯文哲到大佳河濱公園參加電音派對，為了宣傳活動，還直接站上舞台化身一日ＤＪ，讓現場氣氛嗨翻天，不過因電音趴的音樂超標，而且一直吵到凌晨三點，讓附近居民苦不堪言，整場活動下來，主辦單位就被檢舉了四十四次，總共累積三萬多元的罰單。

更令人匪夷所思的是，柯文哲還一派輕鬆地表示：該罰還是要罰，現行法令就是這樣。對於柯市長事前「知法犯法」，事後態度輕浮，不但不認錯道歉，只說該罰就罰，一副好像「老子有錢」的霸道口吻，可說是最壞的身教示範。

未來台北市政府的官員們倘若「有樣學樣」，犯錯遭舉發後，也是一副吊兒郎當的樣子表示：該罰就罰，老子有錢。請教柯市長：您是否接受並贊同這樣的行為舉止呢？

台北市曾經發生國小校長出現不當行為，當事人在接受媒體訪問時表示：「大不了記過處分」。因為態度輕浮，語氣輕蔑，後來在議會遭議員逼退，黯然下台。校長如此，市長怎麼會比校長還不如呢？

老實說，筆者絕不會支持這樣的市長連任，這種不良示範者一旦連任成功，也不會是適任的好市長，不值得期待！

（作者為台北市民，退休教育人員）