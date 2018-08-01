自由廣場》空污公投減電不減污 流於愚民

◎ 許祥維

這些日子，我看到一場「愚民化」的空污議題選戰，候選人不斷地以空泛的情緒語言來刺激感官，並消費民眾的智商，如某位台中市參選議員所言，「空污口水」的「紫爆」已經瞞天過海地污染了台中的天空。

先談一談空污公投。原本，公民投票是一種直接民主制的體現，用來彌補代議政治利益交換的弊病；但另一端也會因為人民對政策了解不足，導致做出錯誤的決定。我們檢視經過中選會初審通過的三項反空污公投的內容，包括立委盧秀燕版本「你是否同意以『平均每年至少降低一％』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」；立委曾銘宗提出的「你是否同意政府應將火力發電量占比，以每五年降低至少五％之方式，逐年減少直至火力發電量占比低於六十％？」；以及立委林德福提「您是否同意確立『停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）』之能源政策？」

這三項空污公投議題裡，全部都以「減電」為目的，卻沒有任何的「減污」措施？難道，空氣品質不好都是因為大家用電所致？時代的進程已經回不去了，民眾無法一日無電過生活；所以，治理空污的手段，不應該只有「減少發電」，根本面應該做到的是「減少污染排放」。

如果這些被人民委以重任的政治人物真的不懂空污治理，所以提出了錯誤判斷的公投，還算情有可原；但果若他們只是政客，其實是知道其中的差別，卻為了選舉故意扭曲事實、誤導民眾，以為使用「愚民」策略就可以達到勝選的目的，那麼這樣的候選人應該遭到人民的唾棄。

奉勸千千萬萬手上有一票的民眾，睜大眼睛仔細看著候選人，誰真正提出了具體減少空污的對策，才代表著誰可以為人民謀福祉。

（作者為退休國文教師，台中市民）