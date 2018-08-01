自由廣場》就差10分鐘，你跩什麼？

談ABAC中國代表團拒絕入境風波

◎ 李坤隆

在國際的慣例中，禮遇是一種尊重的做法，但是如果對方並不尊重台灣，有什麼資格獲得禮遇？

根據媒體的報導，在台北召開的「數位創新論壇」，屬於ＡＰＥＣ企業諮詢委員會（ＡＢＡＣ）的相關活動，而外交部在會議籌辦之初，即與中方保持密切聯繫，但中方延遲提供與會代表的完整資訊，直到中國代表團登機後，才告知我方確切班機資訊。外交部收到後便以最速件，洽請移民署等相關單位趕辦入境手續，並同步向中國代表說明，可於十五分鐘內獲准，但對方回應僅願再等五分鐘，即前往中國國航登機櫃台辦理登機。

就這樣，中國代表團因為無法獲得及時禮遇，就選擇不入境，這背後的動機顯然並不單純，畢竟面對一個重要的國際性會議，這種芝麻小事怎麼可能就成為拒絕入境的理由？

換個角度看，我們已經按照ＳＯＰ在處理，中國卻還是有意刁難，那種背後的動機就更加明顯，在這樣的情況下，他們的不入境只是凸顯自己的無理而已，我們更沒有在意的理由。

現在的兩岸關係是很微妙的，本質上或許有改變，但是不管如何，我們都應該堅持自己的立場，尤其面對中國無理的要求，我們更不應該退讓，就像上述的案例，我們已經在整個流程中以最快速處理了，中國卻還是吹毛求疵地要更縮短時間，這就有違國際慣例上的尊重原則，最後選擇不入境，只是在糟蹋自己，讓自己成為國際笑話而已，不是嗎？

（作者為實踐大學高雄校區博雅課程教師）