自由廣場》回應陳耀昌先生談原民命名

◎ 穎艾達利 Ingay Tali

自由時報30日「Kolas Yotaka名字見證台灣原漢史」一文，以原住民主題書寫聞名的醫師作家陳耀昌先生，以新任行政院發言人Kolas Yotaka之名，幫她認了Falangaw（馬蘭部落）傳奇領袖Kolas Mahengheng（漢譯「谷拉斯．馬亨亨」）為親，說這是「冥冥之中的天意」，族人聞之莫不稱奇。

認識原住民族群的文化，首先要注意的便是不該以「原住民族」作為單一族群的概念去理解。姑且不論從人類學者記述衍生的當前十六個族群（暫不包含西拉雅等平埔族裔）分群是否合適，就算被「指稱」為「同一族」的各部落，都有起源、文化、語言的差異。在命名規則上，也不是非族人以自己姓名文化逕自「投射」的想像。有的族群採用親子連名、有的是家屋家氏名、有的則是從長嗣。各種不同的命名規則，也正反映了不同族群豐富而多元的歷史淵源。

以作者提到的Kolas為例，不是什麼「家系名」，就是「名」。在Pangcah/Amis（阿美族）較普遍的「親子連名」命名文化裡，Kolas就是該發言人的名，連著其尊親屬的Yotaka名。隨著不同的部落、不同的時空推演下，這個親子連名可能是父子連名、母女連名、父女或母子連名。有些部落或家系氏族脈絡很清楚的，會加上氏族名，如立法委員Kawlo Iyun Pacidal的名字裡，Kawlo是委員的名字，Iyun是她母親之名，而Pacidal則是氏族名。更細節的在各氏族名下還有衍生的家族名。在一九四五年後依當權「規定」取用「漢姓」的要求下，這些家族、氏族名又姓什麼？那就是另一堆說不完的故事了。

以筆者為例，外婆的親兄弟姊妹，就被改成不同的姓。所以「台灣的戶籍制度仍然沿襲父權社會」，這大概是作者唯一說對的地方，可惜後面跟了句「偏母系社會的原住民族」，又再度犯下「統稱」的誤解。至於各族的家系與命名規則，原民會已有故楊南郡先生翻譯之《臺灣原住民族系統所屬之研究》刊行，更不乏相關期刊論文可供參考。

（作者為Pangcah/Amis族人，台南市民）