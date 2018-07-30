鏗鏘集》終於說出台灣是台灣

中國要用「一中」原則扼殺台灣，奧步百出，民進黨政府反應也隨之升高，除強化國防，更在外交聲明凸顯「一邊一國」：外交部終於說出「台灣是台灣」的本土心聲。

中國以脅迫手段，逼外國航空公司改變台灣的稱謂，多數航空公司被迫屈從，它便阿Ｑ的宣傳勝利，但如此小動作得不償失，並不能改變台灣主權地位。外國航空公司飛台灣，准或駁，權力歸台灣而非中國，蠻橫作為只會引起外界反感。

對中國霸道作為的反應，各國政府的立場才是重要指標，特別是台灣及其重要友邦的態度。美國堅決反對中國的作為，理由雖是不容中國以歐威爾式語言干預民間企業的營運，實際上就是拒絕中國以政治語言把台灣併入其領土。

態度一向保守的外交部，這次反應用語堅定，與本土派的理念合拍，說出「台灣是台灣，台灣不受中國政府管轄，台灣是民主的國家」；它不再用「兩岸」，而直稱對方為「中國」；「中國政府」和「台灣政府」在同一段出現。

當然，如果聲明在「台灣是台灣」之後，加一句「中國是中國」，把「不受中國管轄」改為台灣「主權」不歸中國所有，便更精確，但整體描述「台灣是民主國家」，已經接近與中國完全劃清界線，具有宣示主權與「正名」的意義。

中國不改霸權野心，連挖台灣邦交國，蔡總統的聲明已直稱對方為「中國」，不用「中國大陸」，這次外交部聲明更遠離被中國併吞的「一個中國」概念，確認台灣是民主國家的正當性。

曾經堅持迎賓要用「訪華」的外交部，現在明白昭告「台灣是台灣」，反對被中國併吞的台灣人民，應該給予掌聲。（作者王景弘，資深新聞工作者）