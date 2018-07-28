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自由廣場》不是才司法改革嗎？

2018-07-28 06:00

◎ 方復權

某花蓮地檢署檢察官因護女心切，違法濫權並指揮警方到幼兒園偵辦，涉及妨害自由及恐嚇等罪遭起訴。法務部表示，部長蔡清祥對此案深感痛心及遺憾，並澄清此案純為檢察官個人行為，對於此類事件絕不護短，將以迅速方式嚴正處理，不會寬貸。

根據同僚表示，該檢察官平時辦案表現並不突出，去年七月偵辦一起槍砲案件，法官「打臉」起訴內容多處有違誤，怒斥辦案草率，最後判決被告無罪。更有同仁透過媒體指出，他個性衝動，辦案不積極，若不滿嫌犯態度或說法，會當場厲聲怒罵，署內重要案件多半不會交給他辦。

耐人尋味的是，這位四十四歲的檢察官，司法官五十期結業之後，分發到花蓮地檢署服務已有七年。如果表現不佳，地檢署或相關監察單位理應按照公務員人事制度加以輔導、懲戒、調職、甚至報請汰除，而不是「署內重要案件多半不會交給他辦」，變相允許其尸位素餐，來個和稀泥。

「司法是皇后的貞操」一詞，在台灣已成歷史笑話。而蔡總統上任兩年多來，一再強調司法改革以及轉型正義的重要性。但諷刺的是，要不是該檢察官私下替女兒強出頭而曝光，台灣司法界的藏汙納垢，還不是一直被包庇、官官相護、把人民蒙在鼓裡！小老百姓不禁要問，蔡總統的司法改革在哪裡？

（作者從事國際貿易業）

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