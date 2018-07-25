自由廣場》按吳敦義算法 國民黨欠你69565元

◎ 陳止戈

政客講話，經常忘了一指指別人，四指指自己，聽聽就好。就拿吳敦義來說，素以口齒便給著稱，但他在台灣社會的公信力向來不高，為什麼？

七月二十一日，吳敦義到宜蘭輔選，批年金改革委員會是總統府的「違章建築」，指控政府投入股市護盤的基金達四兆以上，績效太差，如果能達五％，一年就有二千億元，也就不必砍軍公教退休年金了。

這種說法我只同意一半，四大基金操作績效確實應該檢討，但拿來攻擊蔡政府，就是顛倒是非。

蔡政府上任才剛滿兩年，根據銓敘部在年初公布的資訊，去年操作績效，已實現加計未實現的報酬率達七．二％，創下四年來的新高。按照吳敦義的說法，蔡政府兩年應該賺四千億元，但他卻忘了，在此之前國民黨馬政府執政八年，其中有四年他是副總統，外加兩年半擔任行政院長，國民黨豈不是欠了人民一兆六千億？如果按照二千三百萬人口計算，國民黨欠你我每個人六九五六五元？

吳敦義說四大基金績效不佳我同意，但因此推論國民黨「年底多贏幾個縣市，二○二○重返執政」，就可以「不用去剋扣軍公教警消的福利與尊嚴，也不必砍退休金。」則完全是王祿仔仙，滿嘴跑火車，智者不取，選民應該予以唾棄。

長期以來，國民黨刻意營造他們擅長拚經濟，有能力維持兩岸和平穩定，而民進黨則是鎖國、經濟衰退的刻板印象，事實是這樣嗎？悶經濟喊了十多年，如果要算這筆帳，蔡政府頂多占二成，而馬政府至少要負八成責任吧？

不久之前，某財經專業報社論比較民選四位總統任內的經濟成長率，得出蔡總統表現最差的結果，不但鬧出國際笑話，更嚴肅的是，證明了一個人帶著偏見、戴著有色眼鏡看世界，可以扭曲到何等程度。

撇開國際景氣的起伏不談，單從數據而言，蔡總統兩年任期，絕對可以完勝馬總統的八年。馬英九任內，股市指數跌了十二．九％，失業率創下歷史新高；而蔡總統上任兩年，股市處在萬點已達十五個月，失業率則創三年新低。儘管如此，我也不敢斷言蔡總統更優秀，因為經濟表現受制於許多複雜的因素，不應該只寄希望於總統一人。

（作者為業餘投資人，新北市民）