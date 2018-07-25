自由廣場》南部囝仔談柯Ｐ「鄉下說」

◎ 張經偉

柯文哲說「鄉下就該有鄉下的樣子」，許多人指責其傲慢、歧視，筆者則認為：這段話之惡質，再次顯露柯文哲缺乏轉型正義之認識與涵養。

乍看之下，「鄉下就該有鄉下的樣子」帶出的城鄉差距問題，與轉型正義不同，然細細探尋，可發現兩者互相牽動。天時也，柯Ｐ「鄉下說」的隔天（七月十八日），是南非民權運動領袖曼德拉的冥誕日。兩相對照，徹底照出柯文哲的「樣子」！

南非自英治時期以降的黑白種族隔離政策，城鄉差距正是一個關鍵工具：為了讓白人居民可源源不斷獲得低廉的基層勞力，南非政府有意地安排黑人住鄉下、白人住都會，並且巧立各種名目，讓鄉下黑人缺乏發展的機會，只得前往白色城市擔任低薪勞工，種族不正義就如此顯現在城鄉差距上面。

而台灣的城鄉差距，不正是集權六十年的國民黨政府「重北輕南」的結果？我等中南部青年，在家鄉極少發展機會，只得數以萬計地一路向北，很大一部分到了大台北地區就學、就業、定居。然而看見自己生長近二十載的故鄉，與首都圈之間的資源、機會落差，備感衝擊！

表面上，國境之南「鄉下的樣子」確實引來鬧熱觀光潮，然若問起鄉里親友，總會聽見「給咱在地青年的就業機會何在？」這樣的回答。

台灣城鄉雖無南非那顯而易見的黑白種族隔離（讓人啼笑皆非的巧合是：咱南部囝仔，好像真的比較黑），然若因為「鄉下就該有鄉下的樣子」，使得城鄉差距持續擴大，則「天龍國」與「南蠻國」形塑成的認同差異衝擊，恐怕也只是時間早晚。

柯文哲大約不知道這些吧，畢竟，他的偶像不是曼德拉，而是毛澤東！

（作者為清華大學歷史所碩士，高雄市民）