自由廣場》中年大叔致獨派青年

◎ 莊博文

數日前，幾位獨派的青年前往「中正廟」…喔，我是說「世界偉人」的紀念堂，丟擲灌滿紅色油漆的雞蛋，染紅蔣介石銅像，並在現場拉起布條高喊「去除中國權威，建立台灣共和」。看著他們的訴求：

一、徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供奉獨裁者。

二、廢除兩蔣文化園區，威權遺緒不是觀光資源。

三、言論自由不是中華民國的賞賜，是台灣人民的基本人權。

四、終止中華民國統治建立新國家，台灣人民反抗殖民者無罪。

每一條都邏輯清楚、鏗鏘有力，深深打動了筆者。因為比起像我這種只求不「惹是生非」，只求「平安度日」的中年大叔，這群青年更有抱負與理想，並且做到我做不到或沒有勇氣做的事情。

最近看了一齣日劇，敘述一群完全沒跳過啦啦隊之舞的年輕女孩，以稱霸全美大賽為目標，努力奮鬥的故事。其中，有一集的橋段是，某位男老師在決定接下顧問一職之前，請求妻子的諒解，他說：「這世上根本不缺潑她們冷水、告訴她們現實有多麼殘酷的大人，所以，偶爾多點像我這樣，告訴她們就算只是做夢，也是很棒的一件事的大人，應該也無妨吧？」

筆者很想對那群年輕人說，下次，當再有長輩、大人「提醒」你們多做點「正事」，少吃飽閒著沒事幹之時，不妨回答他們：「我不是來適應舊時代的『歷史共業』，我是來改變、創造新時代的！」

因為，你們才是國家未來的主人，決定幾十年後台灣命運的人，不是長輩，而是你們。

（作者為軟體工程師，台北市民）