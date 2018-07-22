自由廣場》台、日國中生不一樣的地方

◎ 陳啟濃

筆者服務的學校，六年前和日本山口縣美禰市的「於福國中」締結姊妹校，展開跨文化的國際交流，讓學生學習與感受不同文化的特點。交流的方式，一年我們拜訪他們，隔年換他們過來台灣。透過朝夕相處，觀察到日本學生跟台灣學生，真的不一樣。

在「於福國中」交流，體驗到日本人重視細節的習性。簡單的一個歡迎會，有開頭致歡迎詞的學生，他們已經演練了好幾個月。而在活動進行時，我也觀察到，日本學生都是團體行動，常會看到他們幾個人交頭接耳討論事情，也很認真接受老師的指導與安排。活動終了的感言與感恩，特別讓人印象深刻。日本學生是在這樣講求秩序與規範中學習，這是很好的機會，讓自己腦筋思考，並用言行表達的訓練方式。

其次，日本學生自我克制的能力，顯然也比我們好。因為有次到日本，他們安排午餐吃咖哩飯，我們有幾個學生吃得很快，跟老師反映吃不飽，想要再多吃一碗。但因為一人一份，再多就要自己付錢，老師只能趕快花錢再點。日本學生卻很知足，很滿足地吃完自己那一份。我的理解，日本學生不見得會吃飽，而是因為他們不想跟同學不同，克制了自己的慾望。

日本學生來到水里，我們會安排寄宿家庭，隔天家長跟我反映，他們晚上進房間，連拖鞋都放得井然有序，相較於自己的孩子卻是隨意一丟，就上床睡覺，家長連連稱讚日本學生生活秩序的好習慣。

或許更是民族性，學生都跟我反映，剛認識他們，好像很含蓄害羞，不容易打成一片。但相處一陣子後，特別在第二天，他們熱烈、甚而瘋狂的反應，像變成另一個人，十足的壓抑性格。尤其當師長都不在的時候，他們的表現，更讓我們的學生感到不可思議。

筆者無意比較台灣和日本的國中生誰好誰壞，因為民族性不同，社會文化不同，標準也不同。也就是因為這些不同，讓跨國、跨校交流變得有意義，值得學生、家長、老師們一起來討論、思索！

（作者為南投縣水里國中校長）