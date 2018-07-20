自由廣場》彭蔭剛唯恐大家忘了他是誰？

◎ 楊易修

週一彭蔭剛先生大篇幅刊登廣告於中國時報、聯合報半版，向陸委會主委陳明通及ＡＩＴ新任處長酈英傑喊話，通篇高呼「要和平不要戰爭」，且直指美國是促成台海戰爭的主因，而彭先生於文章一開始更自稱為「居住在台北市的中國公民」。彭先生整篇文章讓筆者誤以為身處平行時空當中，台海戰爭的主因甚麼時候變成美國是關鍵？除此之外，彭先生的中國公民身分到底是指？以及這位彭蔭剛，究竟是誰？

彭蔭剛在報上除了提到自己為「居住在台北市的中國公民」外，也提及其為中國航運名譽董事長，卻隻字未提他為彭孟緝之子一事。彭孟緝於二二八事件在高雄濫殺無辜，高雄中學建築上彈孔歷歷在目，甚至彭孟緝在二二八事件後清鄉、白色恐怖時期主導相當多的案件。但是時至今日，彭蔭剛大篇幅刊登廣告不是為向其父親過往創造的傷害道歉，而是為了將自身價值觀強力灌輸給他人。

導演漢諾．傑耶維作為猶太滅絕倖存者後代，於二○一一年上映的紀錄片《希特勒的孩子》，在片中共採訪五位過往德國納粹高階將領、官員後代，討論他們如何理解到父祖輩曾經做過的骯髒、血腥事蹟，由此進行懺悔。片中最為印象深刻的是，這些納粹後代前往波蘭奧斯威辛集中營，與猶太後裔進行道歉、雙雙擁抱、聲淚俱下。但是在台灣不曾出現這樣的場景，殺人、犯行者的後代仍然作威作福、享受榮華富貴，甚至宣稱過往不曾發生這樣的事情，又或者這些事情都遭到蓄意誇大。甚至到了現在，這些後代連提都不用提，直接坦蕩蕩描述著自身是多麼愛台灣、高喊著和平。

總有人說台灣轉型正義是政治力介入、主導，但是當這些過往殺人者後代不斷拋頭露面時，又要怎麼解釋憑甚麼他們可以連一句道歉都不用說，就在這裡頤指氣使、坐享其成？多麼希望彭蔭剛先生有這個財力、能力而登報，是為了自己父親曾經做過的罪行道歉，甚至向過往受害者家屬一同致歉，而不是單純為了宣傳自身價值觀而登報。

（作者為台大國家發展研究所碩士生）