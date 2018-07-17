自由廣場》又跑了一個經濟罪犯

◎ 徐立德

前上櫃公司鼎太國際科技執行董事林睿紘，涉嫌掏空數碼戲胞及鼎太公司五億多元，法院准他一千萬交保，並每晚赴派出所報到，結果林棄保潛逃，這是繼慶富獵雷艦案被告陳偉志、「冠妥脂」偽藥案被告潘駿達後，今年第三名未向派出所報到而棄保潛逃的重大經濟罪犯。為什麼會屢屢發生這種「法官准保、被告落跑」現象呢？

法官常以重保預防脫逃，被告的保釋金屢創紀錄，但因經濟罪犯的犯罪所得大多以「億」元起跳，甚至有的高達數十億或數百億元，法院的幾千萬元保釋金根本沒放在他們眼中，很少有經濟罪犯會願意乖乖坐牢的，這是人性使然，對他們限制出境及向派出所報到「晚點名」等處分，事實證明都不能達到防逃效果。

掏空台灣金融的經濟罪犯輕易潛逃出境，逍遙法外，讓司法正義無法伸張，如果政府繼續放任不管，所謂的打擊犯罪、伸張正義豈不形同空談？

防制經濟罪犯脫逃的最好辦法，就是「把他們關起來」，但是將他們一律羈押，又會被批評為不顧人權，就連大法官解釋都指出，羈押處分是最後手段，應該慎重。那為什麼不能仿照美國、德國做法，推動「電子監控」制度，要經濟罪犯配戴電子監控腳鐐，禁止其夜間外出，形同對被告進行在家拘禁，可避免被告棄保潛逃。

司法院已研擬完成「刑事訴訟法修正草案」，對於重大案件、經濟罪犯具保人施戴電子手銬，採以全面性衛星定位監控，可有效防止具保人潛逃。現在，盼望立法者趕緊通過修法，彌補現行漏洞百出的防逃機制。

（作者為退休社會工作者，台北市民）