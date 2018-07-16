鏗鏘集》過氣演員舊戲碼

中國企圖以脅迫手段改變台海現狀，已經到飢不擇食的地步，它指控美國「打台灣牌」，自己則選擇打「連戰牌」，召連戰到北京，演出一場戲碼爛、演員爛、對白爛的傀儡戲。

打連戰牌只證明習近平已無牌可打。他不自量力的擴張主義，及圖謀片面改變台海現狀，正受民主國家約制，要靠八十幾歲的過氣老人連戰救援，只能當笑話──連戰在國民黨都被稱「扶不起的阿斗」。

指控美國「打台灣牌」，凸顯習近平那幫人走火入魔。「台灣牌」只是衛護民主與現狀，與蔡英文總統維持現狀、深化民主的理念相符，對中國並非致命；川普打的經濟貿易牌才擊中中國的軟肋，會讓習近平的中國地動山搖。

中國尋求霸權及片面改變現狀，直接挑戰民主國家戰後建構的世界秩序，這是各國所不能接受。台灣、澎湖及南海諸島主權，在正式條約上都屬主權未定，中國要霸道強取，迫使各國不能不表示異議。

習記政權以軍機、軍艦繞台的武嚇手段，和強逼國際企業把台灣列為「中國台灣」，就是企圖把台灣圈入中國的片面改變現狀行為，因受美、日、英主要民主國家抗議，便妄想打連戰牌替它解套。

把連戰召去出賣台灣民主，重申接受「一個中國」原則，中國便可以阿Ｑ的向各國聲明，它要求把台灣改名「中國台灣」有正當性。

問題是連戰不但沒有代表台灣的正當性，也沒有代表國民黨的正當性。利用連戰東北祭祖引出「民族大義」，用「民族復興」包裝併吞台灣的野心，用尊重台灣「社會制度」包裝在香港已破產的「一國兩制」，那是要過氣演員重演爛戲。

找連戰爛戲重演，下場不問可知！

（作者王景弘，資深新聞工作者）