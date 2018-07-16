自由廣場》有關扁馬一起特赦傳聞

◎ 高泉益

曹長青在《政經看民視》中說，他聽到傳言，馬英九罪證確鑿，可能會被判刑，等到那個時候小英才會一併把阿扁與馬英九一起特赦，以示對藍綠有交代。

一開始，我不積極鼓吹特赦阿扁。但我深信阿扁無罪，且諸多不按程序、法理的審判過程，公然地加諸於一位曾任國家元首身上，這樣的事情在政黨輪替後還不能有伸冤的機會，身為台灣公民，我不能接受。

司法對阿扁的程序不正義，我們不能把它當作只是阿扁個人的事。司法人員是代表人民執法，他必須依法行事，絕不能依個人或依某人的意思執法，那是背叛人民的行為，為民主法治國家所不容許。絕對不能容許司法人員的違法亂紀，才是台灣人民應該積極追求的目標。法院是國民黨開的，這是黨國時期的無奈，經過多少人的努力，不惜犧牲個人生涯、家庭幸福，甚至生命，好不容易進入今日的民主社會，但是諸多黨國餘緒，仍是盤根錯節，並未剷除。台灣在國家正常化的進程中，就差司法改革這最後一里路，因為所有的爭端最後都必須由司法裁定，眼前的事例就不斷在浮現中。因此，司法是否公正，就是成敗的最後關鍵。

所以，所有的立法委員，特別是民進黨籍，應重視台灣司法改革的重要性，應全面連署，要求總統行動，就從檢討扁案做起。

（作者為專業譯者，台北市民）