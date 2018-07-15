自由廣場》馬清廉的非常規交易

◎ 張昭仁

馬英九在「三中案」被北檢起訴，起訴的重點在三中案嚴重利損的交易過程中是居於主導角色。過去馬英九幹壞事，然後裝作一臉無知像「我不知道」、「與我無關」，檢查官找個余文充當倒楣鬼，交差了事。這一次，馬英九的騙術不靈了，中投公司管理階層的自保錄音帶一一展現，馬英九不只知情，根本就是主導者，馬英九的騙術終於被自己人揭穿，馬英九的政治身影也毋須驚奇，金庸不早就以「君子劍岳不群」人物影射這種道德侏儒嗎？

常規交易是商業運作的基本精神，所謂的常規交易就是以正常的商業條件進行運作與交易，任何交易必須在常規交易的基準下運作，否則就有「掏空」、「欺詐與被欺詐」的嫌疑，想一想假若一個事業的經營者不以常規進行交易，比如將公司資產以不對等價格賣給他的朋友，這對事業股東是何等不公平？因此才會有背信罪以防止事業高階主管各種不同形式的掏空事業，圖利自己、圖利友人或與特定對象進行不同形式的利益交換。像三中案交易，買者根本沒付資金，再以交易後資產獲益來應付充數，根本形同贈送給友人或與特定人士進行不同形式的利易交換，而被處分的資產又是社會討論中的準國家資產，這對全體國民是非常不公平，這種賤賣準國家資產給自己朋友或特定人士獲取個人另一種形式的利益，當然是違反常規交易，檢查官起訴也是社會正義基本的伸張。

對事業經營主而言，堅持交易常規化，是善盡管理人的基本職責。在公開市場中，每個事業都是由眾多股東投入建立起來，高階主管是受眾人之託進行專業管理，每個管理人的天職就是善盡管理人的專業職責，在專業能力與道德良知上盡最大能力進行管理，而它的背後就是英文的「integrity」，也就是「信實」的意思，一個有integrity的管理者才有可能善盡管理者的職責，也才會堅持常規交易。

見諸馬英九的過去，一個連女性用品、馬小九小狗的費用都要放入特別費，佔國家便宜的人，怎麼會有integrity，沒有基本信實道德，怎麼會善盡管理人職責？終於因為非常規交易而犯下背信罪被起訴。

歷史將如何評斷馬英九這樣一個人，金庸筆下的「偽君子岳不群」已經幫他做了最好註腳。

（作者為加州會計師）