自由廣場》草協穿上皮鞋之後

◎ 愚工

薩哈夫是前伊拉克強人薩達姆垮台時的新聞部長。他給人深刻的印象是，無視聯軍長驅直入伊拉克的事實，他仍面帶微笑對著麥克風向記者宣佈伊拉克軍隊頑強抵抗與勝利的消息。最經典的一幕是，電視畫面一邊是聯軍的坦克軍隊行駛在巴格達街上，一邊是薩哈夫向記者強調巴格達沒有聯軍部隊。

薩哈夫這種行為被阿拉伯世界認為是「捍衛伊拉克榮譽的英雄」。

對大多數中東地區的人來說，他的發言與戰場的實情出入有多大並不重要，他的煽情作用遠勝於他發言的精確性。

無獨有偶，台灣最近亦出現一群薩哈夫們。隨著國民黨黨營事業中投公司前總經理汪海清自保錄音帶的曝光，馬英九因犯罪事實明確，而被北檢以涉犯背信等罪嫌起訴。此事見報後，馬英九辦公室發言人徐巧芯批評北檢起訴馬前總統，是要讓馬有負面的印象，但馬前總統禁得起檢驗。

徐巧芯曾是「草協」的發起人之一，「草協」標榜要改革國民黨，而當時的馬英九也是被聲討的對象之一。諷刺的是，後來徐巧芯投靠敵營，成為馬英九辦公室的發言人。身為發言人，徐巧芯為馬英九喊冤，向北檢嗆聲，護主之情就如當年薩哈夫護薩達姆一樣，其睜眼說瞎話的無奈真是情何以堪。台灣的薩哈夫們與徐巧芯們在藍營眼中可能是英雄，但為虎作倀卻難逃正義世界的審判。

（作者從商）